Viral: Versos de Kamankola sobre la Navidad en Cuba

El rapero cubano Jorge Lian García Díaz, conocido por su nombre artístico Kamankola, escribió un breve poema dedicado a la Navidad en Cuba que se ha hecho viral en las redes.

En apenas 10 versos, Kamankola resume lo que será este fin de año en la Isla, con escasez de alimentos, colas inmensas, presos políticos y familias desgarradas por los que deciden irse a probar suerte en otro lugar.

"Un montón de chamas presos,

un montón de madres solas.

No hay panes pero sí hay colas.

No hay carne pero sí hay huesos.

Derraman llanto los besos,

Crece el exilio y la huida.

Mueren los vivos en vida.

Viven los muertos su pena.

Así va la noche buena

de una isla sin salida".

Captura de Facebook / Kamankola

El texto, publicado en el muro de Facebook del artista, ha recibido cientos de comentarios y compartido más de mil veces.

"Solo pienso en esos pobres ancianos que viven de su humilde retiro, que muchos que conozco trabajaron más de 50 años y no tienen familia que los puedan ayudar, eso me deprime demasiado", dijo una internauta.

"Estas son las navidades mas tristes del pueblo cubano, pues la nación está de luto y llorando, por ver que sus hijos la están abandonando y muchos hermanos cumpliendo grandes condenas por sus ideas", afirmó un habanero.

"Es triste la vida aquí, en esta isla maldecida por el tiempo y por las ideas tan estúpidas de algunos que no les importa ver al pueblo pasar hambre, morir sumidos en la miseria mientras sus dirigentes no padecen ni viven ese supuesto bloqueo que lacera a los de a pie", expresó otro.

"Sin palabras, siento un dolor en alma al ver cómo se levanta cada cubano cada día sin fe, sin alegría, mirando como el tiempo pasa, y uno sin poder huir de casa, pues el dinero no alcanza ni siquiera para comprar un pan", señaló una ama de casa.

Jorgito Kamankola es un músico que en las letras de sus temas suele criticar la crisis en Cuba y condenar la represión del régimen.

En una ocasión rechazó el uso de su música en spots propagandísticos difundidos por la televisión cubana para homenajear al dictador Fidel Castro.

"No entiendo por qué cogen mi rap para hacer este tipo de homenaje…", escribió el artista en sus redes sociales, donde recalcó que siempre ha estado en contra de "sentimientos fidelistas" como "no los queremos, no los necesitamos", dijo en agosto de 2021.

"Ustedes tienen artistas a los que les pagan bastante dinero, a los cuales han acomodado en casas, en carros, a los cuales les graban discos, son esos artistas los que están comprometidos con ustedes, son las canciones de esos artistas las que deberían utilizar en este tipo de propaganda", subrayó.