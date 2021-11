Kamankola sobre adolescente detenido en Cuba: "Me duele el alma y la vida"

Kamankola y Reniel Rodríguez Foto © Twitter @LunaticoDebates

El rapero cubano Jorge Lian García Díaz, conocido por su nombre artístico Kamankola, condenó este jueves la detención del adolescente de 16 años Reniel Rodríguez por salir a marchar el 15 de noviembre en Matanzas.

En su perfil de Facebook el músico recordó que hace apenas unas semanas el niño se le acercó temblando a pedirle una foto y lamentó que hoy esté detenido por el gobierno cubano.

"Este nene se me acercó un día y temblando me pidió una foto, hoy temblando te la devuelvo, aunque tu temblabas de emoción, y ahora yo estoy temblando de tristeza. Me duele el alma y la vida, cada vez más, cada vez mucho más", expresó junto a la fotografía.

La foto la había publicado Rodríguez el pasado mes de octubre en su muro de Twitter, donde afirmó que se encontró con el rapero durante una visita al delfinario de Matanzas.

El niño, que firma en las redes como @LunáticoDebates, salió el 15N vestido de blanco por una calle de Cárdenas, en Matanzas. El miércoles, sin embargo, fue detenido por la policía en su centro escolar y recluido en la Escuela de Formación Integral (EFI) en Matanzas, donde lo raparon y sólo ha tenido acceso a una llamada.

Miles de cubanos han condenado la detención del menor de edad en Twitter, y el reclamo para que sea liberado de inmediato se volvió tendencia desde horas de la mañana.

Varios artistas se han sumado a la solicitud de libertad Rodríguez, entre ellos el rapero y compositor habanero Jotabarrioz, quien afirmó que el viernes dará un concierto en Centro A+ de Espacios Adolescentes por la campaña #Mídete de la @UNICEFCuba, que promueve la No violencia contra niños y niñas.

"Mi petición será que se revise y analice la situación de Reniel. La niñez es una edad sagrada. Que el Amor sea la prédica", explicó.

El grupo Archipiélago había convocado a una marcha pacífica en Cuba para el pasado 15 de noviembre pero la iniciativa fue socavada por el gobierno, que desató una violenta ola represiva contra activistas y promotores.

En ese contexto, donde se vivieron actos de repudio, violencia, mensajes de odio, contra los que querían sumarse a la protesta, Kamankola posteó en su perfil de Facebook:

"El blanco aun tras los hierros / Lleva el aire en la conciencia / Y lleva luz y tendencia / Y lleva guerra y destierros / El grito mudo en los perros / Pagados por las caldosas / Sin ramos, sin paz, sin losas / Con congas pero sin rumba / Ni el encierro ni la tumba / Han podido con las rosas".