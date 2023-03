Kamankola dedica versos a la mujer cubana: "Nada que celebrar"

El rapero cubano Jorge Lian García Díaz, conocido por su nombre artístico Kamankola, dedicó un poema a las mujeres cubanas en el Día Internacional de la Mujer, en el que afirma que en Cuba no hay nada que celebrar.

"Cuando suelten a las presas.

Cuando se acaben las muertes.

Cuando el peligro que adviertes

no se rompa en lo que besas.

Cuando seas tú, y no 'esas'.

Cuando el amor sea absoluto.

Cuando seas más que un minuto

y Cuba deje de arder.

El Día de la Mujer

dejará de estar de luto.

Nada que celebrar…

Mucho por reivindicar", escribió en su cuenta de Instagram.

Cuba llega a este 8 de marzo con al menos 137 mujeres encarceladas por motivos políticos, según denunció la organización no gubernamental promotora de los derechos humanos Cubalex.

La entidad, que da asesoría a los familiares de los presos de conciencia, elaboró una lista con los nombres de las prisioneras políticas, entre las que se encuentra la Dama de Blanco más joven de Cuba, Sissi Abascal, detenida por participar en las protestas del 11 de julio.

También están en el listado las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, encarceladas por el 11J, quienes han denunciado los abusos a que son sometidas las mujeres en la prisión del Guatao (prisión Mujeres de Occidente), en La Habana.

Jorgito Kamankola es un músico que en las letras de sus temas suele criticar la crisis en Cuba y condenar la represión del régimen.

En diciembre, escribió un breve poema dedicado a la Navidad que se hizo viral en las redes sociales.

En apenas 10 versos, el joven resumió cómo iba a ser el fin de año en la Isla, con escasez de alimentos, colas inmensas, presos políticos y familias desgarradas por los que deciden irse a probar suerte en otro lugar.

En noviembre de 2021, condenó la detención del adolescente de 15 años Reniel Rodríguez por marchar contra el régimen en Matanzas.

En su perfil de Facebook, el músico recordó que unas semanas atrás el niño se le había acercado temblando a pedirle una foto, durante una visita al delfinario de la ciudad.

"Este nene se me acercó un día y temblando me pidió una foto, hoy temblando te la devuelvo, aunque tu temblabas de emoción, y ahora yo estoy temblando de tristeza. Me duele el alma y la vida, cada vez más, cada vez mucho más", expresó junto a la fotografía de ambos.