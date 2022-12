La Diosa celebró en familia su cumpleaños: "¡Felicidades para mí!"

Dianelis Alfonso Cartaya, La Diosa como la conoce el público cubano, celebró su cumpleaños este 25 de diciembre, una fecha que esperó en compañía de su familia.

En sus redes sociales la cantante cubana compartió varias imágenes de los festejos que comenzaron justo en Noche Buena, pues además de su nuevo aniversario de vida, celebraron juntos la Navidad.

La artista publicó el video en el que sus hijos y su esposo Rey El Mago le cantaron "Feliz cumpleaños" con un lindo cake y una vela de bengala.

Rey El Mago también se esmeró y le entregó un hermoso regalo con flores, un globo de cumpleaños, una botella de vino, chocolates y todo adornado con una imagen del videoclip de su popular tema ·"La papaya de 40 libras".

Una de las felicitaciones más especiales llegó de parte de su hija de seis años, Reychel, quien le dedicó una canción.

La Diosa deseó a todos sus seguidores en una publicación en Instagram que sean tan felices como ella y acompañó sus palabras de unas imágenes divirtiéndose a lo grande y bailando merengue junto a su esposo.

La cantante aprovechó ambas fechas para hacer un recuento de su 2022, que sin lugar a dudas ha sido un excelente año.

“Este 2022 he pasado por momentos preciosos como mi gira en Europa, venta de disco y crecimiento en mis redes. Hice buenas colaboraciones con colegas del género que tenía pendientes y logré conectar mucho más con mis seguidores”, se le escucha decir en un video que subió a su perfil.

"Hice obras bonitas, benéficas a niños necesitados y desamparados, ayudé a enfermos, desde niños hasta ancianos. Me concentré más en mi carrera, fue un buen año, pegué las '40 libras'", añadió.

Este 25 de diciembre La Diosa cumplió años pero, además de celebrar una nueva vuelta al Sol, quiso felicitarse "por guerrera, por honesta, por servicial, por humilde, por no callar, por no defraudar a los míos, y me deseo un 2023 lleno de éxitos en su totalidad".

Desde CiberCuba nos sumamos a las felicitaciones para La Diosa, y que venga otro año de triunfos en lo profesional y alegrías en los personal.

