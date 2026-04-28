La Diosa, tras donar 20 mil dólares más a St. Jude en gala benéfica para niños con cáncer: «No pensé jamás vivir esa noche»

La Diosa volvió a demostrar que su compromiso con los niños con cáncer va mucho más allá de las palabras: la cantante cubana donó 20,000 dólares adicionales al Hospital de Investigación Infantil St. Jude durante la gala benéfica anual del centro médico, celebrada el pasado viernes en Miami, y después compartió en redes sociales cómo vivió una noche que la marcó profundamente.

El evento fue la FedEx St. Jude Angels & Stars Gala, la cita benéfica más importante del hospital en el sur de Florida, celebrada en el InterContinental Miami con casi 500 asistentes, todos con alto poder adquisitivo y dispuestos a realizar donaciones de sumas elevadas.

La artista llegó acompañada de su esposo, el productor musical Rey El Mago, y ambos posaron en la alfombra roja.

Para la ocasión, La Diosa eligió un elegante vestido largo plateado con bordados y pedrería, tacones transparentes y labial rojo.

Ella misma explicó su elección: «Busqué este color porque este color me daba ternura, iba a ir a un lugar donde yo no quería ser un foco con un color llamativo, pero sí quería estar elegante, quería estar fina, quería mostrarme cara porque había que ir de gala bien elegante».

El salón contaba con pantallas gigantes distribuidas por todo el espacio, champán, cena de alta calidad y una organización que impresionó a la cantante.

Durante la noche se proyectaron historias de niños pacientes del hospital, entre ellas el testimonio de una familia cuyo hijo fue diagnosticado con cáncer generalizado en médula espinal desde los cuatro años y que hoy está libre de la enfermedad gracias a St. Jude.

Fue ese momento el que lo cambió todo para La Diosa.

«Fue aquí cuando me levanté y volví a donar 20,000 más», confesó la artista, describiendo cómo las lágrimas y los aplausos del salón la llevaron a tomar esa decisión en el acto.

Al día siguiente, La Diosa publicó en Instagram un video de casi cinco minutos narrando todos los detalles de la velada, con casi 19,000 reproducciones y más de 2,200 reacciones.

«No pensé jamás que fuera a vivir todas las emociones que viví esa noche», dijo la cantante, visiblemente emocionada.

Y cerró con un mensaje para sus seguidores: «Fue una noche maravillosa, una gran experiencia para mí y les dejo este video por aquí para incentivar a todas las personas que recuerden siempre que donando un poquitico de lo que tienen salvan vidas».

Esta segunda aportación se suma a los 20,000 dólares que La Diosa donó en febrero, cuando cumplió su promesa de entregar íntegramente el premio que ganó al quedar en tercer lugar en el reality «El Rancho de Destino».

En aquella ocasión declaró: «Yo prometí que este dinero iba a tener un propósito más grande que yo».

Ese compromiso nació públicamente en enero de 2026, cuando La Diosa prometió desde el primer día del reality donar cualquier premio que ganara a niños con cáncer.

La reacción de sus seguidores en redes fue inmediata y emotiva, con mensajes que la calificaron de «orgullo cubano» y destacaron la coherencia entre sus palabras y sus actos.

Uno de los comentarios más aplaudidos resumió el sentir general: «Alguien criticó cuando dije que eres un orgullo cubano. Hoy lo ratificas no con palabras sino con hechos».

Con esta segunda donación, el total acumulado de La Diosa al hospital St. Jude asciende a 40,000 dólares en menos de dos meses, consolidándola como una de las grandes donantes hispanas de una institución que desde 1962 ha elevado la tasa de supervivencia del cáncer pediátrico del 20% a más del 80%.