La cantante cubana La Diosa volvió a demostrar su compromiso solidario al realizar una donación de 20,000 dólares al hospital infantil St. Jude Children's Research Hospital durante una gala benéfica celebrada en Miami, llevando su aportación total a la institución a 40,000 dólares acumulados.

La artista, cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya, asistió al evento de alfombra roja acompañada por su esposo, el productor musical Rey El Mago (Reinier Miguelez). La gala reunió a grandes donantes y figuras del mundo del entretenimiento hispano en apoyo al hospital pediátrico.

La Diosa compartió varios momentos de la noche en sus redes sociales. Posó ante el telón oficial de St. Jude con un elegante vestido largo plateado con bordados y pedrería, tacones transparentes y labial rojo, y publicó una imagen junto a Rey El Mago en el salón del evento.

En su publicación de Instagram, la artista escribió: «Hoy estamos en la Gala de St. Jude, todos mis seguidores estamos juntos hoy en esta gala maravillosa, los amo. Gracias a ustedes estamos entre los grandes donadores».

Horas después, ya entrada la madrugada, confirmó la donación con un video cargado de emoción: «Hoy doné 20,000 dólares más. Ya vamos por 40,000 a St. Jude. Estoy muy emocionada». También adelantó que prepara un video más detallado sobre todo lo que vivió esa noche en la gala.

Esta nueva aportación se suma a los 20,000 dólares que La Diosa donó en febrero, cuando cumplió su promesa de entregar íntegramente el premio que ganó en el reality «El Rancho de Destino» al mismo hospital. En aquella ocasión declaró: «Yo prometí que este dinero iba a tener un propósito más grande que yo».

El vínculo de La Diosa con St. Jude nació públicamente durante su participación en ese programa, donde prometió desde el primer día donar cualquier premio que ganara a niños con cáncer. Quedó en tercer lugar y recibió 20,000 dólares, que entregó en cheque al hospital sin quedarse con un centavo.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. El video del anuncio acumuló más de 33,600 reproducciones, 4,026 likes y 268 comentarios en pocas horas, mientras que la foto de la gala superó los 1,218 likes. Los mensajes de orgullo y admiración inundaron sus publicaciones.

La artista tiene una larga trayectoria de gestos solidarios con su comunidad.

St. Jude Children's Research Hospital, fundado en 1962 en Memphis, es la institución líder en investigación y tratamiento del cáncer infantil en Estados Unidos. Ha elevado la tasa de supervivencia del cáncer pediátrico del 20% a más del 80%, y las familias de los pacientes nunca reciben facturas por tratamiento, transporte ni hospedaje.

Con 40,000 dólares donados en menos de dos meses, La Diosa se consolida como una de las grandes donantes hispanas del hospital, y sus palabras de febrero resuenan con más fuerza que nunca: «Ustedes no solo apoyaron a una artista, también salvaron sonrisas, sembraron vidas».