Vicepresidenta del Parlamento Europeo visibiliza caso de preso político cubano por protestar el 11J

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, denunció el encarcelamiento del preso político cubano Ángel Jesús Véliz Marcano, un joven condenado a seis años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Camagüey.

La representante del organismo multinacional entrevistó a Ailex Marcano, la madre del prisionero, y se comprometió a impulsar acciones para la liberación de los prisioneros del 11J.

"Desde el Parlamento Europeo le prometo que seguiremos haciendo todo lo que podamos para apoyar a los defensores de derechos humanos en Cuba, como su hijo y sus familias. Estamos con ustedes", expresó.

La entrevista a la madre de Véliz Marcano se incluye en una serie coordinada por la organización Cuban Prisoners Defenders, donde personalidades políticas internacionales entrevistan a madres de personas encarceladas por participar en las manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, donde hay al día de hoy 1034 presos políticos.

En la conversación con Marcano, la madre recordó que su hijo fue detenido con apenas 26 años en la provincia de Camagüey. Era deportista en la modalidad de tiro con arco, y se graduó de profesor de Educación Física, y siempre obtuvo en la escuela las mejores evaluaciones como maestro, aseguró.

"Luego se hizo cuentapropista y trabajó en restaurantes y bares, con sus documentos actualizados, su patente, su carnet de la ONAT (Oficina de Administración Tributaria), pero por el Covid-19 el Bar Seven, donde trabajaba, estaba cerrado", explicó.

Antes de las manifestaciones, "mi hijo y yo éramos como un ciudadano común, no pertenecíamos a ninguna organización política ni opositora, simplemente, a las organizaciones que como todos los ciudadanos cubanos somos obligados a pertenecer a ellas, como el CDR (Comité de Defensa de la Revolución), FMC (Federación de Mujeres Cubanas) y en el caso mío, el Sindicato de Trabajadores de Cuba, pero nunca tuvimos ninguna filiación política ni estábamos afiliados a ninguna organización opositora o disidente", explicó la mujer, devenida en una de las activistas del país por la liberación de los presos del 11J.

Recordó que la detención arbitraria del joven ocurrió el 18 de julio en su hogar, tras una semana de las manifestaciones, y luego de que la engañaran para que ella saliera de su casa y no presenciara el arresto.

"Cuando regreso a casa, mi hijo había sido secuestrado, prácticamente, me dicen los vecinos por una enorme cantidad de agentes de policía que venían en patrullas, en motos… Ese fue el día más difícil de mi vida. Cuando llegué a mi casa y comprobé que mi hijo no estaba, había sido detenido", explicó la entrevistada.

Véliz Marcano fue detenido por participar en las manifestaciones, pero él asegura que no se arrepiente de su participación en las protestas "Me siento libre, (...) he despertado", ha dicho a su madre.

Marcano afirmó en la entrevista con la representante del Parlamento Europeo que la abogada contratada por la familia fue magistral, "respondió, totalmente, como profesional en el juicio de mi hijo. Tuvo una participación muy contundente, bajo argumentos muy firmes (...); pero evidentemente no valió para nada. Como todos los juicios a lo largo y ancho del país fueron juicios manipulados".

El 24 de diciembre de 2022 el prisionero llevaba 66 días en régimen de aislamiento del resto de la población penal en la prisión de alta severidad Kilo 8, en Camagüey, donde es castigado con frecuencia.

Hasta esa fecha había 1.034 prisioneros políticos en Cuba, entre ellos 29 niños y 5 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia (27 de ellos) o están siendo procesados penalmente (7 de ellos), recordó Prisoners Defenders, que coordina la serie de entrevistas.