Arrestan a maestra de guardería de Miami por golpear a niño de un año

Odeity Pérez Barrios, una maestra de un centro preescolar de Miami fue arrestada después de ser acusada de golpear a un niño de un año la semana pasada.

La mujer, de 48 años, enfrenta un cargo de abuso infantil por el incidente que ocurrió el pasado 189 de diciembre en Brickell Heights Preschool, informó el canal Telemundo 51, a partir del informe de la detención.

Pérez Barrios está detenida bajo fianza de 5,000 dólares y tiene prohibido trabajar como cuidadora de niños mientras el caso esté pendiente.

La madre del niño de un año y medio encontró marcas de dedos de un golpe con la mano abierta en el muslo izquierdo de su hijo y pidió explicaciones al centro escolar.

Tras las averiguaciones, un video de vigilancia de la escuela mostró cómo Perez Barrios golpeaba al niño varias veces en el muslo, mientras le cambiaba el pañal.

La acusada se justificó aduciendo que el niño no se quedaba quieto, y que tuvo que agarrarlo con fuerza para que no se cayera de la mesa. Cuando la policía le mostró el video, ella respondió que no recordaba haberle pegado.

“Ella lleva muchos años trabajando con niños, nunca ha tenido un problema así. Como 8 años lleva trabajando en distintos lugares y su trabajo es intachable porque se esforzaba por todo y mire”, declaró la madre de la acusada.

