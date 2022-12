Famosos cubanos despiden el 2022 y dan la bienvenida al nuevo año

Solo faltan horas para que el 2022 llegue a su fin y los famosos cubanos han aprovechado las redes sociales para despedir el año, hacer un recuento de lo que han vivido estos doce meses y por supuesto desear mucha prosperidad para el 2023.

Para muchos este ha sido un año de crecimiento en lo personal y éxitos en lo profesional, de alcanzar metas, reencontrarse con la familia, reunir más seguidores; pero también de sobreponerse ante las dificultades y obstáculos.

Hagamos un recorrido por los perfiles en redes de los famosos para ver sus mensajes este 31 de diciembre:

Cuqui La Mora hizo un balance de su 2022 y dejó plasmados sus deseos para el próximo: Realmente no me puedo quejar de este año, fue muy bueno, puede abrazar a mi mamá dos veces después de tres años, mi hija cumplió sus 15 años y me compré mi primera casita en Estados Unidos”.

“Les deseo a todos un feliz y próspero año nuevo, lleno de mucha salud y bendiciones. Los quiero, y los quiero bien a todos y llenos de alegría, paz y libertad”, añadió la humorista en Instagram.

El mensaje de la cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, La Diosa, fue muy concreto pero cargado de mucho significado: “Que se vaya todo lo malito”.

“Feliz fin de año mis tóxicos y tóxicas. Y qué espero del 2023, que sea un año maravilloso, bendecido, próspero y lleno de amor y paz para todos”, fueros los deseos de la influencer Imaray Ulloa para todos sus seguidores.

La artista plástica Rachel Valdés despidió el 2022 con mucha gratitud: “Ha sido un año fuerte, lleno de mucho trabajo, proyectos y emociones. Deseo que el 2023 venga lleno de amor, paz, armonía y realización para todos. Feliz Año Nuevo”.

El año del boxeador cubano Yordenis Ugás ha estado plagado de una convicción, no rendirse jamás: “A veces tienes que estar dispuesto a morir por lo que amas. Nunca te rindas. Gracias 2022”.

“El año termina y yo no tengo sensación de final, todo lo contrario, estoy justamente en la línea de arranque esperando el disparo del 2023 para seguir. Felicidades”, aseguró Carlucho como si se tratara de una nueva vida la que le espera.

La actriz Blanca Rosa Blanco deseó a todos sus seguidores un nuevo año con mucha salud, esperanza y oportunidades.

“Feliz Año Nuevo para todos los cubanos, sin excepción. Que este año la paz, el amor y la prosperidad nos envuelva a todos como un regalo de Dios”, compartió Manolín el médico de la salsa.

Si aún no has hecho tu recuento del 2022 para despedirlo a lo grande, este es tu momento, y no olvides tener listos tus deseos y metas para el 2023.

Desde CiberCuba también les deseamos un ¡Feliz Año Nuevo!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.