¡Qué guapo y grande está! Así celebró Amanda Camaraza el primer añito de su hijo Marcello

La influencer cubana Amanda Camaraza compartió este miércoles una emotiva publicación en Instagram para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Marcello, acompañada de una serie de fotografías de una sesión profesional de cake smash realizada al aire libre.

En el post de Instagram, Amanda escribió: «Viendo estas fotos no sabría decir quién le dio vida a quien... porque eres el oxígeno en mi sangre Marcello. Te amo tanto que duele y asusta. Hoy estás cumpliendo tu primer añito y no puedo creerlo aún, te veo tan perfecto tan hermoso y saludable, lleno de vitalidad… con esos ojos negros que son lo más lindo que he visto en mi vida. Feliz cumpleaños piojito mío. En tus pequeñas manos está todo mi mundo».

La publicación se realizó un día antes de la fecha exacta del nacimiento de Marcello, el 21 de mayo de 2025, primer hijo de Amanda y su pareja, el empresario Manuel Alejandro Pérez Odicio, conocido como «Manny».

Las imágenes muestran al pequeño vestido con un overol de mezclilla Levi's y botas color camel, frente a un pastel blanco con decoración texturizada y un topper de madera con la palabra «One» en tipografía cursiva.

En una de las fotos, Amanda, con un vestido azul royal y cabello negro ondulado, guía la mano de Marcello hacia el pastel, mientras el bebé observa con curiosidad.

Otras tomas muestran al niño de pie junto al pastel, con restos de crema blanca en la mejilla y la nariz, en lo que es ya una tradición muy popular entre familias latinas en Estados Unidos para celebrar el primer año de vida.

Amanda presentó públicamente a Marcello el mismo día de su nacimiento a través de sus redes sociales, y desde entonces ha documentado activamente su maternidad.

Sin embargo, en agosto de 2025, la influencer decidió alejar parcialmente al bebé de las redes sociales, una decisión que muchos de sus seguidores respetaron.

Amanda Camaraza es una influencer radicada en Miami con más de un millón de seguidores en Instagram, cifra que celebró en junio de 2025.

La publicación del cumpleaños de Marcello acumuló más de 18,600 likes y 645 comentarios en pocas horas, con mensajes de felicitación de seguidores y figuras de la comunidad cubana en el exterior.