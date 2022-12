Karol G regala los últimos posados de este año: "Bye Bye y gracias 2022"

Ha llegado el momento de decir adiós al 2022 y dar la bienvenida al nuevo año, y Karol G lo ha hecho posando desde la playa para todos sus fans y agradeciendo por todo lo bueno y lindo que vivió en estos doce meses.

La Bichota compartió en su perfil en Instagram varias fotos disfrutando del mar junto a un mensaje en el que hizo un recuento de las cosas que se lleva de este año.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, escribió la chica de Medellín, siempre teniendo presente a toda su legión de fans.

Karol G añadió que aunque hubo malos ratos, no faltaron los buenos momentos: “Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí”.

La cantante aseguró que se queda con “la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa qué, ni cómo, ni cuándo”.

Con un “mañana será bonito” la intérprete de “Gatúbela” concluyó su mensaje para despedir el año.

El 2022 fue sin lugar a dudas maravilloso para La Bichota, estrenos que pusieron a bailar a millones alrededor del mundo y verdaderos éxitos musicales, una gira que se convirtió en la más taquillera de una artista latina en Estados Unidos, un premio Latin Billboard y una actuación espectacular en la gala de los Latin Grammy.

Claro está en este recuento no podían faltar las decenas de veces que deslumbró a sus fans a través de Instagram y los suspiros y piropos que arrancó con sus sensuales posados.

