Niegan libertad condicional a preso del 11J muy enfermo en prisión

Autoridades cubanas negaron el recurso de libertad condicional al preso del 11J Yasmany López Padierne, quien arrastra problemas de salud en la prisión de Morón, en Ciego de Ávila.

López Padierne “se encuentra encerrado, muy mal de salud, en una galera de la prisión de Morón en Ciego de Ávila”, denunció su madre Carmen Padierne, quien se pudo comunicar telefónicamente con el preso, en declaraciones difundidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El preso político ya extinguió la mitad de su condena, no es reincidente, y ha tenido que ser internado varias veces en la sala de penados del hospital de Morón después de que defecara y vomitara sangre, agrega la información.

Su estado de salud se deterioró profundamente a partir de que le dio la COVID y fue vacunado. Todo esto ocurrió en momentos en que se encontraba arrestado en la unidad de la policía de Morón, concluye la denuncia.

Yasmany López Padierne, de 33 años, miembro de la organización opositora Círculos Democráticos Municipalistas, cumple una condena de 3 años de prisión por el supuesto delito de robo, luego de su participación en las protestas masivas antigubernamentales del 11J. Sus allegados alegan que se trata de una acusación fabricada por la Seguridad del Estado.

Padierne fue arrestado con violencia en su casa unos día después de las protestas. El llanto desesperado de su madre se hizo viral, por ese entonces, en las redes sociales.

El realizador cubano Asiel Babastro, director del videoclip de “Patria y Vida”, fue quien compartió el video en redes sociales, el cual recibió de parte del hermano del joven detenido, una familia de su pueblo a la que conoce desde hace años y de la que se mantiene muy pendiente.

“Cada vez el dolor más cerca. Conozco a estas personas hace años, son de mi pueblo. Este video me lo manda un hijo de la señora que grita. Me cuentan que su otro hijo lleva 6 días en la policía de Morón. Le dieron una golpiza y está en huelga de hambre. No tengo más detalles, pero sigo en contacto con ellos”, escribió junto al clip.