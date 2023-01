Denuncian asesinato de madre cubana en prisión de mujeres del Guatao

Foto © Facebook Una mulatik to comikita

La activista Thais Franco denunció el presunto asesinato de una presa cubana, madre de un niño de seis años, en la cárcel de mujeres del Guatao.

"Me escribió una hermana mía de causa, de la Prisión El Guatao. No pongo su nombre para proteger su identidad. Miren el mensaje que me envía", dijo Franco en Facebook y compartió un duro texto que denuncia un posible asesinato.

Facebook Thais Franco

"Yo, Yamilka Toledo Rodríguez, madre de Yessica Torres Toledo (...) estoy sufriendo y no puedo seguir callada. Mi hija Yessica fue asesinada en la prisión campamento de mujeres El Guatao. La maltrataron y la mataron. Tengo que luchar porque es mi hija y tiene un hijito de 6 añitos con problema de salud. Mi hija era asmática y tenía problemas de tiroide. (...) Hice la denuncia y nada, la picaron sin el permiso mío", dice el mensaje.

Facebook Una Mulatik To Comikita

La autora del texto insistió en el derecho que tiene toda madre de conocer las circunstancias que condujeron a la muerte de su hija y también a luchar por exigir justicia para su caso. "Murió en la prisión, tiene huellas de maltratos", dijo la madre afectada.

La activista Thais Franco estuvo en prisión por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo el 30 de abril de 2021 en apoyo al artista Luis Manuel Otero que se encontraba en huelga de hambre.

Luego fue excarcelada y comenzó a sufrir un largo período de represión y acoso policial que terminó propiciando su salida Cuba. Actualmente reside en Estados Unidos, tras hacer su solicitud de asilo político.