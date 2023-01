Convocan a un "festival de las escupías" sobre cuadros de Fidel Castro

El artista cubano Yank Benavente, director del proyecto Qbafro, convocó a intervenir cuadros de Fidel Castro con un "festival de las escupías" en Las Vegas.

Según contó a CiberCuba el artista, los asistentes podrán lanzar escupitajos sobre la imagen del dictador, escribir una frase, "lo que deseen", menos destruir el cuadro. "Esto es gargajete. Óleo sobre lienzo", bromeó en sus redes sociales el joven.

Benavente prevé que el performance forme parte de una exposición que prepara para mediados de este año, en la cual se incluirán dos cuadros de su propiedad realizados por un pintor cubano y que podrán ser intervenidos por los espectadores para plasmar sobre el retrato las pasiones que afloren al presenciar la imagen del expresidente cubano.

Aunque todavía no hay día preciso para la muestra, el líder de Qbafro anunció que en junio presentará una instalación de la cual saldrá la fecha del "festival de las escupías".

El artista explicó que las dos obras que se expondrán para escupir o escribir fueron encargadas por él para el Festival del Habano de 2018 pero el gobierno cubano le prohibió exhibirlas en ese momento aduciendo que el dictador Fidel Castro no aprobaba que le rindieran culto a su personalidad después de muerto, algo que considera inconsecuente con las conductas de Castro, "ya que la vida entera en la dictadura se le ha dado culto", argumentó.

"A mí solo me interesaba convertirlo en dinero y así de alguna manera me devolviera la leche que no me tomó cuando niño por culpa de su mal gobierno lleno de ladrones mezquinos", expuso Benavente.

No serán pocos los cubanos dispuestos a llenar de saliva la representación de Fidel. En 2017, en el museo Madame Tousoe de Nueva York un ciudadano indignado escupió el modelo de cera del expresidente de Cuba.

El hombre se acercó hasta la representación de Castro para proferir insultos, escupir y golpear en reiteradas ocasiones su rostro, preguntándole si sabía qué le había hecho a los cubanos.