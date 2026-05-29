Violinista cubana compone la música del himno oficial de una localidad de Perú

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La joven violinista cubana Elizabeth Yodú Nápoles, conocida también como «Lizzy», se convirtió en la compositora de la música del himno oficial del Distrito de El Algarrobal, en el Departamento de Moquegua, sur del Perú, tras ganar un concurso al respecto convocado por esa localidad.

La obra se titula «Pasión Chiribaya» y representa la primera incursión de la artista en el género himno, según relató en conversación con la Agencia Cubana de Noticias.

Yodú Nápoles llegó a la convocatoria gracias a la amistad con la familia Gutierrez Ramos, residentes en la ciudad de Moquegua, quienes el 19 de abril encontraron en Facebook, a través de una publicación de Radio Americana, la invitación al certamen de composición, indicó la fuente.

«Ese mismo día me comentaron de lo interesante y desafiante que sería componer la música de un himno, dado que sería la primera experiencia con este género, y esas fueron las razones para animarme y aceptar el reto», recordó la violinista.

El trabajo fue colaborativo: Yodú Nápoles asumió la composición y musicalización, mientras que Amparo Elizabeth Gutierrez Ramos se encargó de la letra. «Nos dividimos el gran trabajo, y a mí como músico profesional me tocó encargarme sobre todo de la composición musical y la escritura de la partitura coral», explicó.

Sobre el proceso creativo, la artista describió que fue necesaria una búsqueda rigurosa: «Fue emocionante, ya que obligó a sumergirse en una investigación profunda de los elementos distintivos de la localidad, y fue vital el apoyo de ellos como ciudadanos de esa región», señaló, añadiendo que en cada momento se perseguía que la esencia del lugar quedara reflejada en cada detalle.

Desde el punto de vista técnico, la pieza fue concebida como una marcha solemne, con estructura para cuatro voces corales: soprano, alto, tenor y bajo. «Planteé la composición musical para que desde la introducción se sintiera ese espíritu, fuerza y solemnidad que retumbara en metales y sonoridad de banda a ritmo de marcha», detalló.

Gracias a su formación en música clásica, la compositora combinó el estilo sinfónico con sonoridades de violines junto a los metales, proyectando una melodía para el coro y otra para las estrofas, aunque reconoció que hubo mucho que modificar en el proceso para que todo encajara en perfecta armonía.

El nombre del himno rinde homenaje a la cultura prehispánica Chiribaya, que floreció en la región de Moquegua entre aproximadamente 900 y 1450 d.C. y cuyo legado arqueológico —cerámica, textilería y momias en buen estado de conservación— constituye el principal patrimonio identitario del distrito. «De principio a fin, cada palabra tenía que hacer pensar en esa tierra, y así mismo la música iba a apoyar ese espíritu de amor, fortaleza y respeto por su pueblo, cultura, su historia y bondades», afirmó la artista.

El logro fue reconocido institucionalmente el 23 de mayo por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, que felicitó públicamente a la violinista en sus redes sociales: «Muchas felicidades para nuestra violinista Elizabeth Yodú por haber obtenido el Premio de composición musical para el Himno al Distrito de El Algarrobal, en Perú. ¡Enhorabuena!»

Yodú Nápoles pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y tiene una trayectoria de composición de obras para violín en colaboración con artistas del grabado. Su logro se suma a una larga tradición de músicos cubanos que han alcanzado reconocimiento internacional, una vitalidad cultural que persiste pese a la severa crisis económica que atraviesa la isla desde hace lustros, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y una emigración masiva sin precedentes.

La sangría de artistas del país, entre ellos músicos, ha sido notable en los últimos años.

«Para mí como cubana es un orgullo y un honor el hecho de pasar a la posteridad de la nación peruana, en especial en este distrito, pues mi nombre estará junto a su historia y desde hoy cada vez que se entonen las notas y melodía de su Himno Oficial, estará representado un pedacito de mí con ellos», confesó la violinista.