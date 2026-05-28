¡Lo volvió a hacer! Payaso x Ley se atreve otra vez con la ópera en su nuevo tema que ya huele a canción de verano

Payaso x Ley volvió a encender las redes al publicar en su Instagram un adelanto de apenas 47 segundos que repite la fórmula que lo catapultó a la fama: una intro de corte lírico-operístico seguida de reparto puro.

El propio artista dejó la intriga servida con un escueto caption: «Cosita, que hago suelto esto, los leo». Sin título oficial ni fecha de lanzamiento confirmada, el clip bastó para desatar la euforia de sus seguidores.

La reacción fue inmediata y masiva, con miles de comentarios pidiendo que suelte el tema cuanto antes.

Entre las respuestas más celebradas destacó la de un fan que escribió: «Deja que Pavarotti se entere», en clara alusión a la fusión operística que define el estilo del artista. Otro seguidor sentenció: «El Taiger no se equivocó cuando fichó a estos muchachos», mientras que un tercero fue directo al grano: «El payaso está para quedarse con el verano».

La emoción también llegó desde Europa. Un fan escribió desde Italia: «Aquí escuché a unos jóvenes italianos que escuchaban "Un Tin", esta es otra bomba», lo que ilustra el alcance internacional que ha alcanzado el reparto cubano gracias a este artista.

No todos los comentarios fueron de celebración sin matices. Algunos seguidores pidieron más variedad: «Me gusta la letra pero es el mismo ritmo de "Un Tin", mejor cámbiale el flow y saca algo más diferente», escribió un fan que acumuló 28 apoyos. Otro advirtió con humor: «No lo cojas como tema, que después en vivo no te sale y tienes que doblar».

El nuevo adelanto llega apenas un mes después del éxito arrollador de «Un Tin», su colaboración con Rowell Urban lanzada el 20 de abril bajo el sello Befocus Music con producción de Ernesto Losa.

Aquel tema rompió moldes al fusionar una voz operística con reparto cubano puro, y la novedad fue tan sorprendente que el artista tuvo que demostrar a capela que esa voz lírica era realmente suya, ante las dudas de muchos fans.

«Un Tin» supera los nueve millones de reproducciones en YouTube, y generó un fenómeno de contenido en redes que incluyó challenges, reels y hasta una abuela cubana que se volvió viral bailando el tema.

Payaso x Ley acumula actualmente cerca de 956,500 oyentes mensuales en Spotify, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de un artista que en marzo de 2025 ya había superado los cinco millones de vistas en YouTube con «Las Ganas», junto a Musteerifa.

Con el nuevo adelanto aún sin fecha de estreno, la pregunta que miles de seguidores repiten en los comentarios es la misma: «¿Cuándo lo sueltas?».