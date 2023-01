Pelotero Raisel Iglesias sobre el equipo Cuba al Clásico: “Respeto a los que dieron el sí, pero no caigo en ese juego”

El cerrador cubano de MLB Raisel Iglesias opinó sobre el equipo Cuba al Clásico y la invitación a peloteros cubanos que militan en Grandes Ligas que respeta a los que dieron el sí, pero no cae en ese juego.

En declaraciones al medio independiente Swing Completo, el lanzador pinero cree, “con todo el respeto que se merecen los demás peloteros, porque todos tienen su calidad y talento, pero para nadie es un secreto que el mayor peso de un equipo Cuba en un evento internacional son todos los peloteros que desertaron”.

“La gente se pone a decir sobre la mezcla de la pelota y la política, pero cuando uno habla de un pelotero cubano y la Federación Cubana de Beisbol ya se está hablando de política (…) En Cuba no va a salir en el noticiero: ‘El equipo de Cuba ganó el Clásico Mundial gracias a los refuerzos internacionales’, sino van a decir: ‘ganó Cuba y la Federación Cubana de Beisbol, llevamos tremendo equipazo’”, agregó.

Asimismo, Iglesias opina que en los medios cubanos no se dará relevancia a los peloteros del sistema MLB u otras ligas, “sabiendo que ellos son el mayor peso de ese equipo”.

“En un Cuba donde estuvieran todos, sin diferencias con los que desertaron o no desertaron, ahí yo si jugaría”, afirmó.

Iglesias asegura además que la mayor felicidad para él es jugar en MLB y contar con su familia en EE.UU.

“Yo vine con un objetivo a este país, a jugar pelota y a demostrar mi talento, estoy aquí feliz con mi familia. Los equipos de grandes ligas son los que le están dando de comer a mis hijos, no tengo que preocuparme por otra cosa. Lo que yo me gano en 15 días, no me lo va a pagar el Clásico Mundial en una semana, ni siquiera quedando campeón”, concluyó.

A finales de diciembre se conoció que peloteros cubanos residentes en Estados Unidos, aunque no jueguen en Grandes Ligas (MLB), podrán representar a su país durante el V Clásico Mundial de Béisbol, en marzo de 2023.

El gobierno de Estados Unidos otorgó la licencia que solicitaron MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, organizadores del Clásico, para que peloteros cubanos que residen en ese país puedan ser parte de la selección nacional, aunque se desconocen todos los detalles de la autorización.

Días antes, la MLB desmintió en redes sociales que se hubieran reunido con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para abordar el tema del permiso a los atletas de Cuba, pero no ofreció más detalles al respecto.

En reiteradas ocasiones el gobierno de Cuba culpó a Estados Unidos de impedir el desarrollo de la participación de su equipo en el Clásico, sobre todo tras conocerse que es su intención captar a peloteros residentes en ese país.

El embargo impide que se establezcan relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, y el béisbol profesional se afecta con esta medida, ya que La Habana podría obtener ingresos económicos a través de sus jugadores, al no contar con una estructura independiente.