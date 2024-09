Rapero español desata críticas en TikTok tras mostrar una "mariscada" en Cuba

El rapero compostelano Erin Castro (Comando Katana) ha vuelto a desatar una ola de cuestionamientos y reproches en TikTok tras publicar un nuevo vídeo de su estancia en Cuba, en esta ocasión de una visita a un restaurante en Jagüey Grande.

En el clip, @eltrapicista muestra una "mariscada" que incluye cangrejo y langosta, a un costo total de 3,440 pesos cubanos, equivalente a 9.4 euros. La publicación ha generado duras críticas, con muchos usuarios señalando que tanto los platos como el precio son prohibitivos para la mayoría de los cubanos en la isla.

"Lujos que en Cuba solo están al alcance de los turistas"; "Te comiste en un almuerzo la mitad del salario mensual de un médico en Cuba"; "Si supieras que eso es un salario de cualquier cubano, es decir, lo que ves barato sería una comida por el trabajo de un mes"; "Barato para el que va de otro país, los que viven en Cuba con un sueldo de 2500 al mes no creo que sea barato"; "Yo soy español y no visito dictadura comunista"; "Si es una forma de propagandear que en Cuba cuesta un almuerzo lo que un cubano de a pie no puede pagar porque es su sueldo del mes. Es triste tu sonrisa para atraer turistas a la dictadura"; "En serio blanqueamiento del régimen cubano? La mitad de los cubanos se están muriendo de hambre, la otra mitad huyeron del país. Y los tiranos viviendo en mansiones", reprocharon algunos en la reacciones, entre las que no faltaron comentarios de apoyo ni cuestionamientos por llamarle mariscada a esos platos, sobre todo, siendo él gallego.

"Lo que pasa que en Cuba nadie gana en euros y la gente del pueblo no puede comer ahí. Así que ahórrate tus videos"; "Para ti que eres extranjero, pero el cubano de a pie no puede"; "Qué bonito, ustedes llenándose y barato, y los cubanos no pueden ni desayunar, menos comer nada de eso. Pobre pueblo"; "Vergüenza que el pueblo no puede comprar, inclusive es prohibido pescar langosta"; "Madre mía, 1500 pesos, esa es la jubilación de mi papá después de haber trabajado toda su vida para ese gobierno. Qué vergüenza. A ti te sonará a maravillas, para nosotros es terriblemente vergonzoso"; "Buen provecho, tú que puedes con tus euros cambiados por pesos casi inservibles. El pueblo cubano no puede comerse eso ni siquiera soñar con una comida así", añadieron otros entre los cientos de comentarios que ha provocado con el nuevo vídeo de su estancia en Cuba, donde grabó un videoclip recientemente.

Previo a esta polémica, el rapero también había causado revuelo al compartir otros vídeos de su estancia en Cuba, en uno de ellos comentaba sobre los 'bajos' precios en un restaurante en la capital; en otro compartió su experiencia en un gimnasio en La Habana Vieja, provocando en ambos casos también cuestionamientos de los usuarios que, mayormente, le llamaron la atención sobre la dura realidad que padecen los cubanos en la isla, que dista mucho de la que disfrutan los turistas como él.