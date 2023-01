Cristinito le da "una lección" a su amigo Bad Bunny: "Titi me preguntó si tenía dos teléfonos"

El reconocido maestro Cristinito Hernández, uno de los álter ego del popular humorista cubano Alexis Valdés, se sumó a uno de los temas más calientes de los últimos días: la cuestionada reacción de Bad Bunny a la insistencia de una fan.

En un video titulado "Una lección para Bad Bunny", Cristinito comienza parodiando uno de los éxitos del trapero puertorriqueño: "Titi me preguntó si tenía dos teléfonos, hoy te tiro uno mañana otro..."

Desde hace pocos días circula en las redes sociales un controversial video en el que aparece Bad Bunny caminando rodeado de fans pidiéndole fotos, de repente, una chica se acerca a él y le pone el teléfono en la cara para sacarse una selfie, a lo que el cantante reaccionó arrebatándole el celular y lanzándolo al agua.

"Benitín, somos amigos desde chiquitos, tú no tenías que tirarle el teléfono, eso es trabajo de los guardaespaldas (...) ¿Qué hacen los artistas cabrones que llevan años en esto? Viene la muchacha con el teléfono y se ríen y por detrás le dicen al guardaespaldas 'cómetela'", aconsejó.

Cristinito dijo que por esta razón la gente ahora no quería escuchar la música de Bad Bunny porque creían que el cantante les iba a botar el teléfono.

"'Titi me preguntó, que era la número uno mundial de la peor canción de la historia, ahora mismo está por debajo de 'Rata Inmunda'", dijo.

Hace unos meses, Cristinito salió en defensa de Bad Bunny luego de la polémica por ser nombrado Artista del Año por los MTV.

"Qué por qué se lo dieron, qué por qué se lo dieron. ¡Porque está pegao papi, está pegao! ¿A quién se lo van a dar? ¿A ti, que no pegas ni una cartulina? 'Titi me preguntó' lo cantan hasta en China y los chinos no saben qué quiere decir titi", cuestionó Cristinito.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.