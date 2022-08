Cristinito reacciona al premio Artista del Año de Bad Bunny y sale en "defensa" del artista

El premio a Artista del Año concedido Bad Bunny en la reciente edición de los MTV VMA continúa generando reacciones en el mundo del entretenimiento, y uno de los que no se ha quedado atrás es Cristinito.

El personaje interpretado por Alexis Valdés ha salido en “defensa” del Conejo Malo para dejar claro de una vez que hay razones suficientes para que el puertorriqueño se haya alzado con este premio.

“Hola a todos mis fanes y fanas en el mundo entero”, comienza diciendo Cristinito en el video compartido por el humorista en su perfil de Instagram, donde vuelve a hacer gala de su capacidad para el juego de palabras y los neologismos.

“Quiero decir unas cortas pero extensas palabras porque me parece una falta de injusticia la gente que se está quejando porque le dieron el premio a Bad Bunny del Artista del Año”, aclara el personaje, que convierte la aparente falta de coherencia en recurso para hacer reír y, en no pocas ocasiones, también pensar.

“Qué por qué se lo dieron, qué por qué se lo dieron”, pregunta Cristinito y él mismo responde: “¡Porque está pegao papi, está pegao! ¿A quién se lo van a dar?, a ti, que no pegas ni una cartulina”.

Cristinito aseguró que “es el artista más 'uído' (oído) del mundo. 'Titi me preguntó', eso lo cantan hasta en China, y los chinos no saben lo que quiere decir titi, imagínate me preguntó, no lo entienden y lo cantan”.

El personaje humorístico continuó su defensa hacia el intérprete de “Moscow Mule” y dijo que “están nada más con la invidia (envidia). No, que le dio un beso a un hombre, no fue a un hombre, no fue a un hombre, fue a un bailarín. Ya dejen la invidia”.

Las opiniones de Cristinito no quedaron allí y les dio un cierre de oro: “Bad Bunny, te felicito, y el día que quieras escribir algo de verdad de calidad, que sirva, llámame”.

Los seguidores de Alexis Valdés en Instagram no pudieron contener la risa y añadieron muchos comentarios de emojis sonrientes.

No es la primera vez que Alexis se refiere en sus redes sociales a lo que muchos llaman “los excentricismos de Bad Bunny”.

Luego de que el boricua apareciera en la Gala Met de este año luciendo un vestido de mangas abullonadas, una corbata negra, lentes de mano y un tocado con flores y perlas, el humorista cubano confesó que no era fan de su música pero sí de su locura.

