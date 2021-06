Cristinito le canta al dólar

Cristinito Hernández le hizo una canción al dólar, luego de que el gobierno cubano anunciara la próxima suspensión de los depósitos bancarios en dólares, una medida que ha generado malestar y desasosiego en la población.

"El dólar sí, el dólar no, que te lo quito, que te lo pongo, que lo elimino, después lo impongo. Y voy pa'lante, y voy pa'atrás", canta Cristinito a sus seguidores.

"Si no te gusta, pues te me vas, para allá. Con esa gente que son traidoras, pero que siempre me traen dólar. Con esa gente que es enemigo, pero de pronto son mis amigos", ironiza.

El popular personaje creado por el actor cubano Alexis Valdés quiso mostrar a través de su humor las incongruencias y mentiras del régimen, que hasta hace muy poco afirmaba que no tenía divisas, y ahora dice que tiene muchas y no puede utilizarlas por culpa del embargo norteamericano.

Cristino Hernández, o como él se hace llamar: el "dictador preferido" de su pueblo, comentó que estuvo pensando en qué hacer para que la gente fuera feliz, y la primera medida que se le ocurrió es imponer la libertad de expresión.

"A partir de este momento, todos pueden decir y pensar lo que a mí me da la gana", decretó.

También anunció que todos los niños que nazcan en el país serían sus hijos.

"Todos serán hijos míos, aunque yo no haya estado con la madre. Tranquilos, ya estaré. (...) Todos los niños nacerán presos, para que se vayan acostumbrando desde chiquitos, porque aquí todo el mundo va a terminar en el tanque, no por lo que han hecho, sino por lo que harán", añadió.

Por último, el "dictador" anunció que todo el mundo tendrá que ser feliz, por obligación.

"En las próximas elecciones van a votar por mí. ¿No, no? No se preocupen, que no va a haber elecciones. Estúdiense mi discurso, que mañana voy a hacer preguntas", concluyó.

Alexis Valdés ya había dedicado otra creación a la nueva decisión del régimen castrista, con unos versos titulados 'La historia del dólar en Cuba en tres actos', en los que resume la presencia de la divisa norteamericana en la economía cubana.

"Dólar prohibido / Dólar sancionado / Dólar enemigo / Dólar renegado / Dólar bienvenido / Dólar aprobado / Dólar bendecido / Dólar aceptado / Dólar requerido / Dólar tarjeteado / Dólar recogido / Dólar del Estado", escribió.

Según el comediante, el Estado podría definirse como aquellos que detentan el poder en nombre del pueblo, pero que lo que hacen con el pueblo no tiene nombre.

