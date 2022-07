Iraisel, viuda de El Dany, a dos años de su muerte: "Mi corazón espera la justicia divina"

Iraisel Pintueles, viuda de El Dany, recordó este 18 de julio cómo cambió su vida hace dos años cuando murió su compañero y padre de su hija.

Pero en medio de su duelo, la joven también tuvo que lidiar con las críticas, sobre todo, de quienes cuestionaron sus reacciones tras el fallecimiento del reguetonero y respecto a las causas de su muerte, como confesó en una publicación de este lunes en sus redes sociales.

A propósito del segundo aniversario de la muerte de Daniel Muñoz, Iraisel desveló las angustias por las que ha pasado y respondió a quienes la criticaron: “El reloj se paró y la vida se tornó gris, 'dos años de aquel diluvio' y como la justicia es ciega, sorda, y carente de tacto a lo que sucede, me ha tocado lidiar con gente dispuesta a opinar sobre mi infierno y ninguna dispuesta a caminarlo con mis zapatos”.

El mensaje de la viuda de El Dany fue directo a todos los que demandaron de ella una reacción más fuerte cuando la prensa oficialista aseguró entonces que la causa de la muerte del cantante había sido una afección cardiovascular aguda, mientras otros como Yomil, su compañero en la música, hablaban de negligencia médica.

“El que empuja no se da golpe -escribió Iraisel, sirviéndose de un refrán para expresar su sentir en ese momento-. Querían verme violenta, volviéndome loca en las redes porque algunos piensan que así la verdad se mostrará y mi conducta se moldearía a los estándares de jurisprudencia que algunos creían sería el perfecto”.

“¡Qué difícil es vivir un luto y difundir la cordura!”, dijo, y aprovechó para aclarar que en su momento se dirigió “a todos los órganos que eran requeridos para hacer la reclamación legal pertinente y aunque la respuesta fue muy deficiente y escasa, no quedaba amparo legal después de la autopsia a donde yo pudiera dirigirme en busca de esclarecimiento”.

“¿Acaso las redes harían el milagro de recobrar la vida de Daniel?, ¿un escándalo mediático le devolvería los latidos a su corazón?”, se preguntó Iraisel en la publicación en Instagram. “Yo hice lo que debí, en medio de un duelo, con una niña pequeña huérfana y cargando un dolor que martillaba mi cabeza en busca de respuestas que jamás obtuve”.

La joven añadió que todavía su corazón “espera la justicia divina esa que tarda, pero siempre llega”, y recordó lo importante de cuidar a las personas que quieres porque “es carísimo perder lo que no tiene precio”.

“Solo quien pasó por el fuego, sabe de verdad cuánto quema, pero la gente te quiere firme, esbelta y no está permitido que demuestres que tú también sangras. Pd: No me busquen en las cenizas porque yo ahora soy un fénix”, escribió al final de su post.

No es esta, sin embargo, la primera vez que Iraisel se ve obligada a responder a través de las redes a cuestionamientos y calumnias. En febrero pasado, la viuda de El Dany aclaró que ya no hacía publicaciones dedicadas a su pareja porque recordarlo de esta manera podía hacerle daño y afectar su estado emocional y también el de su hija Daniela de solo cinco años.

Recientemente, volvió a recurrir a Instagram para afirmar que no permitirá que su vida privada se convierta en un sensacionalismo, luego de que varios comentarios intentaran minimizar su dolor por la pérdida de su esposo y hablaran de ella y una nueva relación.

También tuvo que responder a quienes cuestionaron la retribución económica que Yomil le da a la familia del artista por las ganancias de su música.

La muerte del reguetonero en el hospital Calixto García de La Habana, a sus 31 años, conmocionó a su familia, amigos y a toda Cuba.

Este 18 de julio Yomil también compartió un sentido mensaje dedicado a su compañero en la música, y aseguró que su legado “está más vivo que nunca porque nos seguiremos encargando que nunca te olviden”.

