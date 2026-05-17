José Daniel Ferrer: «Dudo que el alto mando de la tiranía acepte que su tiempo se agotó»

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer afirmó que una acción militar de Estados Unidos contra el régimen cubano «va a ocurrir», y que duda de que el alto mando de la dictadura acepte ceder el poder voluntariamente. Las declaraciones las hizo en una entrevista con el activista y creador de contenidos Magdiel Jorge Castro, publicada este sábado.

«Va a ocurrir, te repito, va a ocurrir porque dudo, dudo, quizá me equivoque, ojalá me equivoque, pero dudo que los de Reilen, el alto mando de la tiranía, acepte que su tiempo se acabó, y que tienen que dar paso a la transición, a la democracia, ya», declaró Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El opositor advirtió que si el régimen se aferra al poder, las consecuencias serán inevitables: «Si se aferran al poder, los van a sacar como Maduro o van a terminar como Maduro, pero van a salir del poder».

Ferrer aseguró que el presidente Donald Trump cuenta con el respaldo «completo» de la oposición cubana, y fue más allá al cuantificar el apoyo popular: «Te garantizo también sin temor a equivocarme de que como mínimo el 80%, incluso más, desea que lo saquen del poder de una u otra manera, pero que sea lo más pronto posible, porque la terrible situación que vive Cuba, ya la mayoría de los cubanos no la pueden seguir sola».

El líder opositor llamó a la unidad entre quienes luchan por la democratización de la isla: «Lo importante es que nosotros, los jugadores que luchamos por la democratización de Cuba, estemos viviendo más unidos y lo mejor coordinados posible para hacer que ese proceso vaya hacia donde queremos. Total democratización de Cuba, transición total a la democracia y el inicio inmediato de un serio proceso de reconstrucción nacional».

Las declaraciones de Ferrer se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. El pasado jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana en una visita sorpresa confirmada tanto por el gobierno cubano como por la propia agencia, que publicó fotografías inusuales del encuentro.

Ratcliffe se reunió con altos funcionarios del Ministerio del Interior cubano, entre ellos Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, y transmitió un mensaje de Trump condicionando cualquier diálogo a que Cuba realice «cambios fundamentales».

Días antes, Trump había publicado en Truth Social «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», a lo que Díaz-Canel respondió que Cuba está «dispuesta siempre al diálogo». El mandatario estadounidense también había declarado el 17 de abril en Phoenix, Arizona, que «muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba».

El trasfondo de estas tensiones es una Cuba en colapso energético. El ministro de Energía, Vicente de La O Levy, admitió el jueves que la isla no tiene reservas de fuel oil ni diésel para la generación eléctrica, con apagones de entre veinte y 25 horas diarias en varias zonas y más del 55% del territorio afectado.

En semanas anteriores, Ferrer ya había afirmado que Estados Unidos tiene «toda la fuerza» para acabar con el régimen, citando una consulta independiente con 42,263 respuestas en la que el 60.9% apoyó una intervención militar directa y el 64.9% respaldó derrocar al régimen «por cualquier medio necesario, incluyendo la vía armada».