Régimen cubano celebra expulsión de activista Magdiel Castro de Bolivia

El régimen de Cuba celebró la expulsión del activista político cubano Magdiel Jorge Castro de Bolivia, país donde reside legalmente desde hace varios años.

El programa de la televisión "Con Filo", diseñado para calumniar a las voces de la sociedad civil que critican el gobierno, acusó a Magdiel de interferir en los asuntos internos de la nación sudamericana.

"Si quieren tener certeza de a quién le interesa silenciarme, miren la propaganda del régimen cubano celebrando en horario estelar de la televisión nacional la medida de expulsión que pesa en mi contra... Son tan burdos que ya ni disimulan", expresó el activista en su Twitter.

Magdiel compartió un fragmento del espacio en el que su presentador, Michel Torres Corona, lo acusa de haberse involucrado en la campaña de SOS Cuba y de alentar los sucesos del 11 de julio.

"Entusiasta apologeta de la derecha golpista en Bolivia. Craso error, fue expulsado de ese país, por las autoridades competentes. Pasa que en ningún país del mundo eso de estar llamando al caos y desconocer el orden constitucional vigente, cae muy bien", dijo Torres Corona.

El vocero del régimen afirmó que en ningún país se permiten acciones de ese tipo, pero ironizó diciendo que el "expulsado" puede "encontrar mucho apoyo moral y más importante, financiero", en Estados Unidos o Europa.

El 19 de diciembre Magdiel Castro, miembro del equipo de CiberCuba, denunció que el gobierno de Bolivia le entregó una Notificación de Salida Obligatoria, en la que se le ordenaba dejar el país en un plazo de 15 días.

"El motivo es mi activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana y contra las violaciones de los derechos humanos que ocurren en mi país", denunció en una transmisión en directo en Facebook.

"El Estado Plurinacional de Bolivia está utilizando sus oficinas públicas para otorgarle a La Habana el derecho de expulsar de una democracia, como es Bolivia, a un ciudadano por sus opiniones políticas", añadió.

El gobierno del presidente Luis Arce justificó la orden de expulsión, diciendo que los residentes extranjeros "no pueden interferir en cuestiones políticas de un [tercer] país".

"En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero", señaló el ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Eduardo del Castillo.

En respuesta, Magdiel Castro apeló la resolución migratoria del gobierno boliviano mediante un recurso de revocatoria de la resolución de salida obligada del país, presentada ante la directora general de Migración.

En rueda de prensa desde Santa Cruz, donde reside, exigió a la Dirección General de Migración mostrar las publicaciones con las que presuntamente alteró el orden público.

"Yo no he hecho convocatorias, yo no he tomado partido en conflictos internos que tiene la política boliviana como en cualquier país. Eso está demostrado en mis redes sociales. (...) Yo quisiera que Migración me demostrara con una publicación dónde yo violento la ley migratoria a través de las redes sociales", dijo.

Al día siguiente, la Defensoría del Pueblo en Bolivia anunció que investiga la orden de expulsión obligatoria contra el activista cubano.

En un comunicado, el organismo informó que "remitió a la Dirección General de Migración un Requerimiento de Información Escrito a efectos de contar con información sobre la posible vulneración de derechos humanos del ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro".