Figura del patrocinador genera ola de memes y reacciones en redes sociales

Apenas transcurridas 48 horas desde el anuncio del nuevo programa migratorio lanzado por la administración Biden, las redes sociales de los cubanos echan humo con infinidad de memes sobre la figura del “patrocinador”, convertido en nuevo objeto del deseo de quienes desean sumarse al mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba.

A pesar del dramático éxodo que viven, los internautas cubanos no han perdido ocasión de burlarse de esta nueva circunstancia que trastorna los planes migratorios de miles de personas que buscan desesperadamente abandonar un país que se hunde en niveles nunca vistos de pobreza, injusticia y desigualdad social.

Captura de pantalla Facebook / Geyxis Sosa

“El patrocinador es la base de todo”, resumió uno de ellos en un post de Facebook en el que equiparó los poderes mágicos del patrocinador con la prodigiosa fórmula del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que pasará a la historia por su enunciado críptico de "la limonada es la base de todo".

Captura de pantalla Facebook / Jorge Enrique Rodríguez

Ajeno a letra pequeña de las nuevas reglas para migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses, otro internauta se preguntó “¿qué coño es un patrocinador?”, dejando clara la motivación detrás de la duda: “Pregunto para empezar a jinetear 2.0”.

“En otro orden de noticias, es Tendencia en las redes sociales la frase: ‘Se busca un Patrocinador’”, aseguró un usuario de Facebook en una publicación que apunta a una tendencia que empiezan a detectar los internautas cubanos, entre ellos el humorista Ulises Toirac, que afirmó que la palabra “patrocinador” superó en uso a la de “recarga”.

Captura de pantalla Facebook / José Luis Tan Estrada

Siguiendo la estela de burlas sobre este nuevo requisito, el emprendedor cubano y acuartelado de San Isidro, Osmani Pardo, se dirigió sarcásticamente a la Agencia Central de Inteligencia para reclamar su ayuda.

“CIA, todavía estoy esperando el cheque que nunca llegó, y eso que tú eras mi patrocinador. Hablando serio necesito un patrocinador, ¿quién me ayuda con eso?”, escribió el activista y perseguido político al que la Seguridad del Estado acusa, como hace con todas las voces independientes de la sociedad civil, de asalariado de agencias estadounidenses.

Captura de pantalla Facebook / Osmani Pardo Guerra

“Salva una vida, patrocina a un cubano”, indicó uno con irónico tono publicitario. “Busco patrocinador; lavo, plancho, cocino, friego, saco los perros a pasear, contactar al privado”, precisó otro de manera mucho más directa, al estilo de las páginas de anuncios clasificados.

Captura de pantalla Facebook / Eduardo Chibás

Aunque todavía se desconoce el monto del patrocinio, que tendrá que ser publicado en las instrucciones legales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya se sabe que el patrocinador no tiene que ser un familiar cercano: puede ser un amigo o benefactor responsabilizado con respaldar su solicitud y asistirlo en la llegada a Estados Unidos.

Captura de pantalla Facebook / Resu de Cuba

“¿Te gustaría ser mi patrocinador elegible?”, preguntó uno en Facebook, acompañando la petición con un dibujo de un personaje con ojos suplicantes. Mientras, en Twitter, otro usuario utilizaba la misma expresión en la mirada del Gato con Botas (del filme Shrek), preguntando lo mismo.

“Would you like to be my sponsor?”, pregunta el felino de la imagen. “Tweet válido para compartir en tu perfil, pegar en tu muro de Facebook o en tu estado de WhatApp, y el yuma que le dé me gusta o comente, sea tu patrocinador”, precisó el internauta.

Captura de pantalla Facebook / Resu DeCuba

En la saga de bromas no faltó Jack Sparrow, el famoso pirata del Caribe, cuya imagen corriendo delante de una multitud de enemigos que pretenden cazarle, dio pie a su meme. “¡Que lo del patrocinador elegible era jugando, joneee!”, grita desesperado Sparrow mientras huye.

“Sé que estás por ahí, patrocinador que se va a hacer cargo de esta pobre alma, juro que te encontraré y al llegar a Miami le meteremos tremendo piano a Biden”, tuiteó @asere_memes, compartiendo una imagen balzaquiana de Los Simpson.

Captura de pantalla Facebook / Edmundo Dantés Junior

La nueva figura que se agrega al bestiario de la emigración cubana, desplazó con su llegada a otras ya conocidas. Un internauta tachó los siguientes anuncios “se busca viejo canadiense” y “se busca coyote”. En lugar de esas otras vías de escapatoria, el meme actualizó la nueva vía de escape: “Se busca patrocinador”.

“Facebook ahora mismo...”, dijo otro cubano que resumió el impacto que está teniendo la figura del patrocinador en la conversación de los cubanos en redes sociales, utilizando para ello otra imagen del bar de los Simpson, donde una muchedumbre congregada en torno a Homer Simpson no hace más que hablar del “patrocinador elegible”.