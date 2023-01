Ulises Toirac sobre nuevo programa migratorio: La palabra "patrocinador" le ganó a "recarga"

La figura del “patrocinador”, aparecida entre los requisitos para la concesión del visado del nuevo programa migratorio lanzado por la administración Biden, propició una nueva estocada de humor del actor cubano Ulises Toirac.

La condición de tener un patrocinador para los solicitantes de visa está entre las más cuestiones más comentadas por los cubanos en redes sociales, quienes, a pesar del drama migratorio que viven, encuentran motivo para reírse de sus circunstancias.

Captura pantalla Facebook / Ulises Toirac

“Según un reporte de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra PATROCINADOR pasó a ser la más utilizada en ese idioma, quitándole el puesto a RECARGA, que lo ostentaba hasta hace dos días”, dijo este viernes el humorista en Facebook.

Recuperado del dengue que lo tuvo "to hecho mierda" a comienzos de diciembre, Toirac volvió a sus habituales observaciones humorísticas de la realidad cubana, detectando un desplazamiento en las preocupaciones de sus coterráneos, quienes ahora se muestran más interesados por encontrar un patrocinador, que alguien que les ponga una recarga en sus teléfonos móviles.

Apenas transcurridas 48 horas desde el anuncio del nuevo programa lanzado por Biden, que concederá 30,000 visados mensuales (parole) a solicitantes de Cuba, Nicaragua y Haití, la conversación en las redes sociales de los cubanos empieza a girar en torno a esta figura del patrocinador, requerido por la administración estadounidense.

Aunque todavía se desconoce el monto del patrocinio, que tendrá que ser publicado en las instrucciones legales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya se sabe que el patrocinador no tiene que ser un familiar cercano: puede ser un amigo o benefactor responsabilizado con respaldar su solicitud y asistirlo en la llegada a Estados Unidos.

Además de este requisito, las autoridades estadounidenses indican que los solicitantes de visa acogidos al nuevo programa deberán pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública y completar los esquemas de vacunación y otros requisitos de salud pública.

Frente a las nuevas normas, dadas a conocer el jueves pasado, los sensores de Toirac detectaron de inmediato la “jodedera” que traería aparejada la figura del patrocinador, presagiando una avalancha de bromas y memes con el asunto.

Y quizás no se equivoque, viendo el sensible olfato que tiene el artista para situaciones con potencial humorístico, como demostró en su reciente análisis sismográfico con la observación lapidaria de "¡cómo coño no va a temblar en Oriente con ese inglés!", en la que mencionó el pecado sin aludir al pecador, pero consiguió que todos los cubanos rieran con su velado sarcasmo sobre la pronunciación inglesa del gobernante Miguel Díaz-Canel.