Experto afirma que “la alineación del equipo Cuba para el Clásico Mundial es de alto nivel”

Tras el anuncio de la pre-nómina de 50 peloteros de donde saldrá el team Cuba para el Clásico Mundial de marzo próximo, el experto Francys Romero ha asegurado a este sitio que la selección insular contará con “una alineación de alto nivel”.

Ciertamente la convocatoria no llegó a incluir a varios nombres de relumbrón que aparecían en los cálculos de algunos, pero de todos modos el autor del más importante volumen sobre la emigración beisbolera cubana (“El sueño y la realidad”) considera que el line up es de respeto.

A su juicio, está “más caracterizado por el poder que por el contacto y más por la agresividad en home que por la capacidad de embasamiento”, lo cual podría redundar en que le cueste producir muchas carreras y “tenga que depender de los extrabases”. No obstante, resume, está armado por jugadores sobrados de experiencia.

Acerca de las ausencias de José Dariel Abreu y Yordan Álvarez, quienes podrían haber sido las piedras de toque de la tanda ofensiva, Romero no pone en duda que la Federación Cubana haya intentado contactarlos, pero sostiene que “fuentes cercanas a los Astros me informaron que Álvarez no tenía interés en jugar en ese equipo”, y que con Abreu “debe haber sucedido algo similar, más allá de los rumores que echó a andar en su momento un sector de la prensa oficial”.

Más llamativa le parece la exclusión del toletero Yasmany Tomás, quien desde un primer momento se había mostrado partidario de aceptar la invitación si recibía el llamado.

“Su caso es paradigmático de la contradicción de sistema que existe dentro del mismo equipo. Se quiere traer a jugadores competitivos que le aporten a la selección, pero a la vez existen compromisos con jugadores que están dentro de su sistema”.

El miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) recuerda que la lista de inicialistas incluía a varios jugadores que están dentro del sistema (Ariel Martínez, Pedro Pablo Revilla, Guillermo García y Guillermo Avilés), por lo que “no había espacio para el potencial MVP de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Irónicamente, esta falla del mecanismo se da con el primer jugador que dijo en público que no tendría problemas con integrar el equipo”.

A la hora de valorar globalmente al grupo de elementos anunciados este viernes por la entidad doméstica cubana, Romero pondera la calidad de su bullpen (“de los mejores de su grupo clasificatorio”), entiende que “en sentido general el roster no es muy profundo”, y adelanta que, pese a ausencias y limitaciones de concepto, “el equipo que presentará Cuba es superior en un noventa por ciento al que hubiera presentado antes de estas convocatorias”.

Como se sabe, a fines de diciembre el gobierno estadounidense aprobó que los peloteros cubanos que militan en las Grandes Ligas pudieran representar a la isla en el Clásico señalado para disputarse en marzo próximo, el primero de la historia con presencia de veinte contendientes.

En el medio centenar de nombres dados a conocer destacan 13 cuyos contratos no corren por cuenta de la federación criolla. Se trata de Yoenis Céspedes, Yoán Moncada, Luis Robert, Yoan López, Andy Ibáñez, Roenis Elías, Elián Leyva, Lorenzo Quintana, Luis Miguel Romero, Onelki García, Yadir Drake, Lázaro Armenteros y Ronald Bolaños.

Además, una cifra idéntica se desempeña en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (Roel Santos, Raico Santos, Carlos Juan Viera y Yoennis Yera) y la Liga Japonesa (Raidel Martínez, Yariel Rodríguez, Ariel Martínez, Alfredo Despaigne, Yurisbel Gracial, Liván Moinelo, Pedro Revilla, Guillermo García y Frank Abel Álvarez).