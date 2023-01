Elegido Yasmany Tomás jugador más valioso en Liga Arco Mexicana del Pacífico

El pelotero cubano Yasmany Tomás fue elegido Jugador Más Valiosos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) en la temporada 2022-2023.

"Estoy contento de ganar este premio. Ha sido una temporada increíble. Es un equipo muy unido y creo que eso es lo fuerte de Los Mochis. Agradezco la oportunidad que me dieron de jugar con los Cañeros", dijo el cubano.

Tomás es jardinero de los Cañeros de Los Mochis. En esta temporada ha sido una figura medular en su equipo. Terminó la campaña regular de la LAMP empatado como líder de jonrones (10) con Anthony Giansanti de los Águilas de Mexicali. Además, fue líder de carreras impulsadas con 57 en 132 turnos al bate

Tomás obtuvo el 45% de los votos en la elección del Jugador más Valioso. Superó a Roberto Valenzuela (21%), Wilmer Ríos (16%), Justin Dean (11%), Víctor Mendoza (5%) y a Luis Miranda (2%).

AS indicó que es la séptima vez que un pelotero de Los Mochis conquista el Trofeo Héctor Espino, premio que entrega cada año la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

En entrevista reciente a CiberCuba, Tomás se refirió a la actitud del régimen de no invitarlo a jugar con la selección cubana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

"Me inspiraba asistir vistiendo la franela del país donde nací (...) Tenía ilusión por ir, pero no me llamaron. No pasa nada. Sigo preparándome a ver si puedo regresar al mejor béisbol del mundo. Les deseo lo mejor a mis compañeros, que logren formar un gran conjunto y puedan avanzar", dijo el pelotero.