Cubana recibe ofertas de patrocinio para parole en EE.UU. de desconocidos

La cubana Yordanka Battle Moré aseguró que a pocos días de anunciarse las nuevas medidas migratorias por la administración de Joe Biden para frenar la llegada ilegal de migrantes a Estados Unidos, ha recibido ofertas de patrocinio para solicitar parole de desconocidos y desde perfiles "raros".

Desde que salió la ley ya ha recibido cuatro ofertas de personas que quieren ser sus patrocinadoras para solicitar una visa humanitaria (parole), lo cual le ha provocado desconfianza, pues su relación con ella ha sido únicamente virtual, según trascendió en una directa de Facebook transmitida este sábado.

“Yo no tengo ningún familiar en Estados Unidos, yo me alegré por la gente que pueda conseguirlo pero yo allá no tengo a nadie, yo sabía que esa ley a mí no me iba a beneficiar”, dijo.

Quienes se han brindado a ayudarla tienen únicamente con ella una interacción digital. “A mis 38 años he aprendido que nadie te da nada de gratis”, afirmó, argumentando que los mensajes de los desconocidos han llegado a asustarla.

La alocución de Battle se produjo después de que muchas personas la criticaran por no aceptar las ayuda, pero su desconfianza ha aumentado después de recibir múltiples amenazas luego de su expulsión del sector estatal por sus críticas en redes sociales, y después de haber sido tildada de mercenarismo desde perfiles falsos.

"Si desde el día cero me están intentando fabricar un delito y se aparecen estas personas de la nada para el patrocinio, es natural que una desconfíe", aseguró.

“Yo no conozco a las personas que están detrás de eso y hay que tener un poco de sentido común”, agregó.

En su testimonio, para argumentar su sospecha, reveló que hubo muchas propuestas de personas que la alabaron y dijeron que se casaban con ella y hasta le pagaban la travesía a Estados Unidos, y cuando intentaba corroborar los perfiles de los internautas, todos parecían falsos.

Sin embargo, reconoce también que en el mundo existen personas que honestamente están dispuestas a financiar el viaje si esperar algo a cambio.

La joven Yordanka Battle Moré, cuya popularidad ha ido en ascenso por exponer en redes sociales la crisis del pueblo cubano, fue despedida de su empleo en una entidad estatal a raíz de sus críticas sobre la situación del país.

En una sentida transmisión directa desde Facebook, Battle Moré contó entre lágrimas que fue expulsada de su trabajo por haberse vuelto un rostro “muy visible” a partir de sus denuncias en plataformas virtuales.

Battle Moré sentenció en otra ocasión que se negaba a ser rebaño ante las críticas recibidas por su postura sobre la crisis en Cuba.

“Yo no tengo miedo de decir las cosas, yo me niego a ser rebaño”, expuso en una transmisión en directo luego de haber sido objeto de críticas y acoso en redes sociales.