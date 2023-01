Detienen en La Habana a opositor Oscar Elías Biscet

El opositor y médico cubano Oscar Elías Biscet fue detenido este lunes al salir de su vivienda, ubicada en el municipio de Diez de Octubre, en la capital cubana, cuando se cumplen 10 años de la creación del Proyecto Emilia, del cual es líder fundador.

“A las ocho de la mañana salió de la casa y según vecinos lo arrestaron en la calle Milagros y 8va, y lo estaban esperando dos autos patrulleros y policías vestidos de civil. Yo no sé dónde él está. Yo no he sabido más de él”, denunció su esposa, Elsa Morejón, en declaraciones ofrecidas al medio independiente Radio y Televisión Martí.

Morejón aseguró que este lunes, en el décimo aniversario del Proyecto Emilia, que Oscar Elías Biscet lidera, planeaban reunirse varios opositores y miembros de la iniciativa en La Habana, pero la policía cubana frustró su celebración.

“Estamos dando un tiempo a ver si lo suelta, para si no, salir y ver los posibles lugares donde pueda estar”, expresó la mujer y, según declaró en redes sociales, le cortaron el acceso a internet para evitar que difundiera la noticia del arresto de su esposo.

El proyecto político, fundado el 9 de enero de 2013 y nombrado en honor a Emilia Teurbe Tolón, la primera mujer cubana desterrada por motivos políticos, tiene como objetivos la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano.

Cada año, en la jornada de conmemoración, cuando se reúnen a debatir temas relacionados con los derechos humanos, la Seguridad del Estado orquesta un operativo policial para impedir la realización del aniversario, que culmina con la detención de Biscet.

En el manifiesto, publicado en 2013, el líder reclama un “cambio total” en Cuba porque “el pueblo está cansado ya de tiranía”.

A su vez, declara “ilegítimas” e “ilegales” las actuales Constitución y Asamblea cubanas, así como el Consejo de Estado y el Gobierno y exige que el ordenamiento jurídico de Cuba se base en principios democráticos como la soberanía del pueblo, Gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, garantía de derechos humanos básicos y elecciones libres y transparentes.

Recientemente, Oscar Elías Biscet, uno de los más prominentes opositores de la conocida como "Primavera Negra", recibió el Premio de Periodismo Distinguido de la vigésimo primera edición de los David Burke Awards que concede la agencia estadounidense para los Medios Globales (USAGM).

El premio reconoce el coraje, la integridad y el profesionalismo de los periodistas de cada una de las redes de la USAGM. Sin embargo, Biscet no pudo asistir a la gala de entrega por encontrarse "regulado".