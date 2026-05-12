"Trump no tiene idea de lo que ocurre en Cuba", dice Gerardo Hernández; usuarios responden: "¿Y ustedes qué saben?"

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El exespía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y figura del aparato propagandístico del régimen cubano, publicó en su página de Facebook una crítica en la que afirma que el presidente de Estados Unidos «no tiene la más remota idea de lo que en realidad ocurre en Cuba».

Según Hernández, Trump estaría «sorprendido por la capacidad de resistencia del pueblo cubano», y señaló irónicamente a Marco Rubio como responsable de «desasesorar» al mandatario estadounidense sobre la isla.

La publicación desató una avalancha de respuestas críticas que dieron vuelta al argumento del funcionario. La pregunta más repetida fue la de la usuaria Evys Doce: «¿Y ustedes la saben?»

Lety Martínez fue más directa: «El pueblo cubano no está resistiendo, está reprimido. Si gritamos nos encierran».

Vigilio Garcia apuntó contra el propio régimen: «Lo que ocurre en Cuba es que ustedes los comunistas nos están matando mientras viven a sus anchas».

Adrian Gonzalez Salgado añadió otra imagen de la realidad cotidiana: «El pueblo duerme a oscuras y con hambre mientras construyen hoteles de lujo».

Varios comentarios mencionaron episodios concretos de descontento popular que contradicen la narrativa oficialista.

Yuri Samper le recordó a Hernández: «Tus vecinos de Luyanó están en la calle tocando cazuelas y gritando abajo la dictadura». Igor Borges fue aún más explícito: «El pueblo cubano sabe lo que tiene que hacer y en Morón lo demostraron».

Esta publicación no es un hecho aislado. Apenas tres días antes, Hernández había recibido una respuesta similar cuando publicó sobre cubanos fallecidos bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses: los comentarios se llenaron del contrarargumento «¿Y los muertos en las cárceles de Cuba?»

El contexto en que Hernández lanza estas declaraciones es de máxima presión sobre el régimen.

La administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2025, incluyendo una orden ejecutiva firmada en enero de 2026 que impuso aranceles secundarios a países que suministren petróleo a la isla, reduciendo las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y un 90%.

Mientras el funcionario habla de «resistencia», The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026, y la población enfrenta apagones de más de veinte horas y escasez severa de alimentos.

El 25 de abril, Hernández advirtió en un acto en La Güinera que Estados Unidos podría invadir Cuba pero enfrentaría una «guerra de todo el pueblo».

La respuesta de los cubanos en sus propias redes sociales sugiere que ese pueblo tiene una lectura muy distinta de su propia realidad.