Noticias de Cuba: Las noticias más leídas hoy 9 de enero de 2023

En medio del mayor éxodo de cubanos de la historia, el gobernante Miguel Díaz-Canel considera el embargo de EE.UU. como el "principal obstáculo al desarrollo" del país, que deteriora el nivel de vida del pueblo y se convierte en causa fundamental de la migración.

Un auto Kia Picanto se estrelló contra un punto de transportación de pasajeros en La Habana por causas que se desconocen. Un grupo no determinado de personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro, ocurrido en el municipio Plaza de La Revolución.

Los largos apagones regresan a Cuba, luego de que la Unión Eléctrica anunciara cortes de electricidad por déficit de 265 MW en horario pico.

Auto se estrella contra parada en La Habana

Varias personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro

Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit de 265 MW en hora pico

En el horario diurno no se prevén afectaciones por déficit de capacidad. Están fuera de servicio por averías cinco unidades de cuatro termoeléctricas, y en mantenimiento otros seis bloques.

Condenado por agresión sexual, Fernando Bécquer dedica canción a las feministas

Bécquer describe a su mujer ideal: "sin complejo y sin resentimiento", "un poquitín pervertida", que no le forme lío y que no parezca "un consorte", que "no sea tan universitaria y le cuadre la canción agraria".

Choferes denuncian mal estado de carreteras cubanas: “¿Hasta cuándo?"

En opinión de muchos internautas, el mal estado de las carreteras es un problema generalizado en Cuba y una de las causas que más inciden en el número de accidentes de tráfico, junto a la falta de mantenimiento de los vehículos o la escasez de piezas de repuesto.

Díaz-Canel asegura que el embargo es la "causa fundamental de la migración"

El gobernante tilda al embargo de "principal obstáculo al desarrollo" del país, que deteriora el nivel de vida del pueblo; y acusa a EEUU de dar un trato "privilegiado y políticamente motivado" a los cubanos que llegan a su territorio.

El dólar en Cuba hoy 09/01/2023: 168 pesos en mercado informal; 123.60 oficial

El del dólar desciende en el mercado informal cubano a valores que no se registraban desde noviembre de 2022

Comunistas cubanos expresan apoyo a Lula da Silva

A pesar de la imposición mediante la violencia de un régimen totalitario, y de llevar más de sesenta años sin pluralidad política ni elecciones libres, los comunistas cubanos salieron en tromba en las redes sociales a manifestar su rechazo a la intentona golpista y solidarizarse con el líder del Partido de los Trabajadores.

Detienen en La Habana a opositor Oscar Elías Biscet

Hasta el momento, se encuentra en paradero desconocido.

Cubano usó camión estatal para escapar en balsa

La acción incurre en “un grave delito por el que podría ser condenado a varios años de prisión"

Empresa Eléctrica de La Habana anuncia apagones en 11 municipios

Casi diariamente se anuncian afectaciones en el servicio durante ocho horas.