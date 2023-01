Zoológico de Sancti Spíritus sin agua para sus animales

El complejo parque zoológico de la ciudad de Sancti Spíritus no cuenta con servicio de agua corriente para sus operaciones ni el cuidado de los animales.

Pese a que esta instalación, que ha sido objeto de denuncias en redes sociales por el estado de depauperación en que sobreviven los animales, atraviesa por un proceso de remodelación y ampliación, su directora, Taimí Mencía Venegas, reconoce, en declaraciones ofrecidas al canal de YouTube del periódico oficialista local Invasor, que para esa “pequeña dificultad” del agua no se vislumbra una solución a corto plazo.

“El estado de salud de la masa animal es muy bueno, lo único que tenemos una pequeña dificultad con el tema agua. El zoológico hoy no tiene agua. Estamos abogando para que las instituciones pertinentes vengan a un estudio. Hoy tenemos muy buena solvencia económica para asumir una nueva acometida de agua”, justifica la funcionaria.

El proceso de remodelación de esta instalación comenzó en 2022 y terminará en 2025, a través de un proyecto de desarrollo local con una inversión de 6 millones de pesos y, según asegura Invasor, “debería elevar con prontitud el bienestar de los animales que habitan en ese sitio”.

Hasta ahora, como parte de ese proceso, solamente se transformó la fachada, que no se intervenía desde los años sesenta, y se agregó una escultura con el logo de la instalación -una hiena moteada- en la entrada.

Además, se pintó el parque infantil que se transformó en un parque abierto

En 2023, esperan culminar la remodelación de la cafetería y el ranchón de cumpleaños. Por ahora, las ofertas gastronómicas se venden desde unas carpas, con una carpeta reducida de productos, que incluye helado, el “producto líder del parque”

“El refresco no lo tenemos contratado, pero el pan lo tenemos contratado”, intenta aclarar la directora.

En los próximos años, pretenden construir o remodelar una puerta de servicio, un parque de espera, la clínica veterinaria, los almacenes, así como acometer un proceso de reforestación.

En octubre pasado, un cubano manifestó su pesar en redes sociales tras una visita a este zoológico, donde comprobó con dolor el lamentable estado de los animales.

El internauta Yuri Fernández expresó en una publicación en Facebook la tristeza que lo embargó al observar las condiciones de abandono de los animales en el zoológico espirituano. “Algún día tendremos que pedir perdón, pero no creo que con eso alcance”, dijo.

Su breve crónica transmitió el dolor experimentado ante la imagen de un mono en completa soledad, dentro de una jaula que evidenciaba la falta de higiene en la que viven esos animales.

“La cámara no captó la tristeza en sus ojos; este post no refleja el dolor en mi alma. Vi algo familiar en su mirada, la hice mía, por un minuto era quien estaba tras las rejas, solo, rodeado de la peste a orine, sin semejantes, sintiendo las miradas de todos que como alfileres caían sobre mi piel. Fui él, y aún me llega la pestilencia de la amalgama del óxido de los barrotes, la orina, las heces y las pupilas inquisidoras”, escribió.

Tortura, maltrato, abuso, abandono, fueron algunas de las palabras más recurridas por las personas que añadieron sus comentarios.

De acuerdo con las observaciones de los internautas, el estado de depauperación del zoológico espirituano es el mismo desde hace años y los animales siguen sufriendo las condiciones críticas.

La crisis generalizada en Cuba golpea también la vida de los animales recluidos en zoológicos y acuarios. La situación deplorable de estos sitios parece ser semejante en todo el país.

En abril, algunos cubanos denunciaron el estado calamitoso en que viven los animales del zoológico de Caibarién, Villa Clara, y compartieron las fotos de un león esquelético que evidenciaba tener un alto grado de desnutrición.