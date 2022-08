Cubano expresa su tristeza al comprobar condiciones de los animales en zoológico de Sancti Spíritus

Mono solo en su jaula Foto © Facebook / Yuri Fernández

Un cubano manifestó su pesar en redes sociales tras una visita al zoológico de Sancti Spíritus, donde comprobó con dolor el lamentable estado de los animales.

El internauta Yuri Fernández expresó en una publicación en Facebook la tristeza que lo embargó al observar las condiciones de abandono de los animales en el zoológico espirituano. “Algún día tendremos que pedir perdón, pero no creo que con eso alcance”, dijo.

Captura de Facebook / Yuri Fernández

Su breve crónica transmitió el dolor experimentado ante la imagen de un mono en completa soledad, dentro de una jaula que evidenciaba la falta de higiene en la que viven esos animales.

“La cámara no captó la tristeza en sus ojos; este post no refleja el dolor en mi alma. Vi algo familiar en su mirada, la hice mía, por un minuto era quien estaba tras las rejas, solo, rodeado de la peste a orine, sin semejantes, sintiendo las miradas de todos que como alfileres caían sobre mi piel. Fui él, y aún me llega la pestilencia de la amalgama del óxido de los barrotes, la orina, las heces y las pupilas inquisidoras”, escribió.

Sus palabras desgarradoras describieron el ambiente de total abandono y hediondez del recinto. La publicación, que se volvió viral en las redes, recibió cientos de comentarios de usuarios que mostraron empatía por la situación crítica en la que estaba el animal.

Tortura, maltrato, abuso, abandono, fueron algunas de las palabras más recurridas por las personas que añadieron sus comentarios.

De acuerdo con las observaciones de los internautas, el estado de depauperación del zoológico espirituano es el mismo desde hace años y los animales siguen sufriendo las condiciones críticas.

“La última vez que fui, hace como cuatro años salí muy, pero muy triste, me juré que no iba más, eso me parece un campo de torturas teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los animalitos”, dijo una internauta.

Captura de Facebook / Yuri Fernández

Otras personas reconocieron no haber llevado nunca a sus hijos al zoológico porque se asemeja a una visita a una cárcel y algunos opinaron que los zoológicos en Cuba deberían desaparecer antes de tener a los animales sin las condiciones básicas para su subsistencia.

Una usuaria acompañó sus comentarios con imágenes del zoológico de Florida, en Camagüey, donde experimentó una sensación similar a la descrita por Fernández en su publicación.

Captura de Facebook / Yuri Fernández

“Esto es lo más inhumano que se le pueda hacer a algún ser vivo, pero a qué autoridad cubana le interesa, si esos animalitos son el reflejo del pueblo abusado y oprimido”, añadió.

Algunos reclamaron por una ley de protección animal, que en estos casos debería intervenir para proteger la vida de las especies en cautiverio.

La crisis generalizada en Cuba golpea también la vida de los animales recluidos en zoológicos y acuarios. La situación deplorable de estos sitios parece ser semejante en todo el país.

En abril, algunos cubanos denunciaron el estado calamitoso en que viven los animales del zoológico de Caibarién, Villa Clara, y compartieron las fotos de un león esquelético que evidenciaba tener un alto grado de desnutrición.

Un león marino llegó, incluso, a morir de hambre en el Acuario Nacional de Cuba, una realidad que avivó la polémica sobre el bienestar animal en la isla. “Jocker”, de 14 años, por su edad y tamaño debía ingerir al menos entre 8 y 10 kilogramos de pescado por día, preferiblemente con alto niveles de grasa y nutrientes, pero solo recibía, a veces, biajaiba o ronco, que son peces sin grasa.

Aunque en Cuba existe un Decreto de Bienestar Animal, la situación para estos es difícil en un país donde la carencia de alimentos que sufre la población se extiende a los zoológicos y acuarios.