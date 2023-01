FMC repudia publicaciones de Fernando Bécquer: "Son una burla a la justicia"

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) mostró su repulsa a la canción que el trovador Fernando Bécquer, condenado por agredir sexualmente a varias mujeres, dedicó a las feministas.

La organización rechaza la Guaracha feminista de Bécquer, un tema que describe cómo debe ser la mujer ideal para él: alguien "sin complejo y sin resentimiento", "un poquitín pervertida", que no parezca "un consorte" y "que no coma tanta catibía".

En su declaración, la FMC califica de "irrespetuosas" y "altamente violentas contra las mujeres cubanas" las publicaciones de Bécquer, además de ser una "evidencia del machismo que aún persiste y una forma de violencia simbólica que no debe prosperar en nuestra sociedad".

"Son una burla a la justicia por parte de una persona que ha sido declarada culpable por violencia sexual, y al trabajo que desde el año 1959 se hace en pos de la verdadera emancipación de las cubanas", dice el texto, compartido en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Federación de Mujeres Cubanas

La organización añade que estas publicaciones son intolerables y deben ser denunciadas y castigadas por constituir mensajes de odio.

"Bécquer insiste en utilizar las redes para de manera indirecta violentar, acosar, disminuir a sus víctimas y también hacerlo extensivo a las mujeres y feministas, a la Federación de Mujeres Cubanas", subraya.

"En sus textos hay una profunda expresión de misoginia que muestra su desprecio por las mujeres, y la ignorancia sobre lo que es el feminismo. Lejos de mostrar respeto y arrepentimiento ante la justicia, actúa con total impunidad". añade.

También Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, se sumó a la condena en las redes a la postura del trovador.

"Imposible tolerar insultos, agresiones y expresiones violentas contra niñas y mujeres. El código de las familias demuestra la necesidad del respeto que merecemos, y exigimos", expresó Cuesta.

Bécquer, por su parte, respondió a las críticas diciendo que jamás ha abusado ni maltratado a ninguna mujer, y que ofrece disculpas -solo por la canción publicada- a la FMC, pero no a las mujeres que "usan el feminismo para hacer contrarrevolución" usando su nombre y a quienes lo insultan cuando lo ven por la calle.

"Dejo claro que nunca he abusado sexualmente de nadie", subrayó, en un texto publicado en su muro de Facebook que luego retiró.

Acerca de su Guaracha feminista, señaló que aún está en proceso composicional, y que solo es el resultado de lo que ha vivido "desde que empezó toda esta pesadilla".

Captura de Facebook / Elbecquer Decuba

"No es mi intención ofender a nadie con mis letras, ni soy ni nunca he sido un maltratador de mujeres. Los que me conocen bien saben que no miento. Si por este incidente de los textos publicados, tengo que ofrecer una disculpa, se la ofrezco a la FMC, institución que jamás ofendería con mi obra", dijo.

El trovador remarcó que sus textos solo mencionan a las feministas y sus plataformas, no a instituciones políticas y de masas.

"No les ofreceré disculpas a las que me tropiezo en la calle y me insultan con todo tipo de improperios. Repito, me disculpo con la FMC, me disculpo con la mujer cubana y no con las que usan el feminismo para hacer contrarrevolución usando mi nombre, ya que no es un secreto ni lo será nunca que soy un trovador de patria o muerte", concluyó.

Hace menos de tres meses Bécquer fue hallado culpable de cometer abuso sexual contra varias mujeres y condenado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento.

El juicio se efectuó en octubre y duró más de 12 horas. En él testificaron unas 30 víctimas que lo acusaron de cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

Activistas y grupos independientes por la defensa de los derechos de las mujeres realizaron una importante labor en el caso, tanto en su difusión como en el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas.

En diciembre de 2021, la FMC anunció su apoyo a la escritora Elaine Vilar Madruga, luego de que esta presentara una denuncia contra el trovador por abusos sexuales.

La organización oficialista aseguró que es su prioridad orientar y acompañar a las mujeres en estos procesos y defender sus derechos.

Sin embargo, esa fue la primera vez, desde que se publicara la denuncia de otras cinco jóvenes que acusaron a Bécquer de haberlas abusado sexualmente, en que la FMC se pronunciaba y anunciaba su decisión de dar apoyo. No hizo referencia a ninguna de las denunciantes previas ni propuso acompañarlas.