Condenado por agresión sexual, Fernando Bécquer dedica canción a las feministas

Fernando Bécquer Foto © Fernando Bécquer / Facebook

El trovador cubano Fernando Bécquer, quien fue condenado por agresión sexual a varias mujeres, compuso una canción dedicada a las feministas.

Bajo el título de Guaracha feminista, Bécquer escribió unos versos en los que describe cómo debe ser su mujer ideal: alguien "sin complejo y sin resentimiento", "un poquitín pervertida", que no le forme lío y "que para nada parezca un consorte".

"Que no sea tan universitaria y le cuadre la canción agraria. Yo quiero una feminista, que se desnude a la vista. Que no coma tanta catibía y no escriba más letra vacía", reza el estribillo.

Captura de Facebook / Elbecquer Decuba

No hace aún tres meses que Bécquer fue hallado culpable de cometer abuso sexual contra varias mujeres y condenado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento, una medida que, según el Código Penal, lo obliga a mantener una buena actitud en el centro de trabajo en el que se le ubique.

El músico compartió en sus redes sociales su nuevo tema, en el que se aprecian varias faltas de ortografía.

A continuación el texto de la canción tal como aparece en su muro de Facebook.

"Yo quiero una feminista, pa calentarle la pista.

Pa revolcarme en su monte, pa'que me grite machista.

Yo quiero una feminista pa que me de cariñito, pa refrescarle el juanete, pa saborearle el piquito.

Yo quiero una feminista, pero eso si femenina, una mujer sin barreras, abierta como la biblia.

Yo quiero una feminista, que le descargue a mi canto, que me refresque la linea,

Que no me grite

Hasta cuando.

Yo quiero una feminista, que no le guste el chanchullo, que sepa hacer un potaje ,que me diga que soy suyo.

Yo quiero una feminista, un poquitin pervertida,

una pitcher ambidiestra, una diosa que me quiera.

Estribillo y guia:

Yo quiero una feminista , que se desnude a la vista.

Una flor que nunca se marchite, ilusión que revuelva el alpiste.

Yo quiero una feminista, que se desnude a la vista.

Que no sea tan universitaria y le cuadre la canción agraria.

Yo quiero una feminista, que se desnude a la vista.

Que no coma tanta cativía y no escriba mas letra vacía.

Yo quiero una feminista que se desnude a la vista

Que se desnude a lo loco y así me bese todito poquito a poco.

(Montuno)

Yo quiero una feminista,

alguien sin complejo y sin resentimiento.

Yo quiero una feminista

Pa guarachar y vivir el momento.

Yo quiero una feminista

Que no me forme lio y no me forme corte.

Yo quiero una feminista

Y que para nada parezca un consorte.

Yo quiero una feminista

Para el amor y no para la guerra.

Yo quiero una feminista

Asi el llano como en la Sierra.

Yo quiero una feminista que llame a la unión y no a la división.

Yo quiero una feminista y que un dia me aplauda con el corazón.

Yo quiero una feminista, pa calentarle la pista pa revolcarme en su monte, pa que me grite machista".

El juicio contra Bécquer se efectuó en octubre y duró más de 12 horas, y en él testificaron unas 30 víctimas que lo acusaron de cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

Activistas y grupos por la defensa de los derechos de las mujeres realizaron una importante labor en el caso, tanto en su difusión como en el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas.

La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, abanderada en la campaña para juzgar al músico por violencia machista, aseguró que la laxa sanción impuesta por el tribunal cubano era una vergüenza para cualquier sistema de justicia.

En noviembre, el trovador presentó un recurso de apelación en el Tribunal Provincial.

El caso lo destapó la revista El Estornudo.