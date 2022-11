Fernando Bécquer apela condena por agresión sexual

Fernando Bécquer Foto © Facebook / Fernando Bécquer

El trovador cubano Fernando Bécquer apeló una condena de cinco años de trabajo correccional sin internamiento por cometer abuso sexual contra mujeres.

La cubana Claudia Expósito, una de las denunciantes de este caso, informó en Facebook que el agresor "apeló, que irá al Tribunal Provincial el caso", mientras "sigue la revictimización de las denunciantes y sobrevivientes".

El juicio tuvo lugar el pasado mes de octubre y duró más de 12 horas, tiempo en el cual unas 30 víctimas testificaron en contra del trovador por cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

Post de Claudia Expósito. Facebook

El Código Penal cubano estipula que el sancionado a trabajo correccional sin internamiento, está obligado a poner de manifiesto, con una buena actitud en el centro de trabajo donde se le ubique, que ha comprendido los objetivos que se persiguen con la sanción.

El caso por violencia sexual contra Bécquer –un trovador oficialista que ha intentado escudarse en sus "servicios a la revolución" para evitar una condena– fue destapado en diciembre de 2021 por la revista independiente El Estornudo y demostró que en Cuba hay mujeres que son víctimas de la violencia de género sin tener pleno acceso a la justicia.

Al respecto, Expósito, quien es productora audiovisual, urgió a las autoridades a aprobar una Ley contra la violencia de género.

Argumentó la urgencia de este mecanismo con algunos hechos de la cotidianidad del país.

Relató que hace unos días en un autobús de la ruta 27 un hombre se masturbó en su presencia aprovechando que la guagua iba repleta de pasajeros. "Me percato de un señor que se aprovecha, trato de mirar hacia atrás, hacia abajo y ya ha terminado, le chorrea a él y a mí sus fluidos seminales, ese es un asco muy difícil de borrar", afirmó.

Expósito también reprodujo en su post una conversación que sostenían tres hombres al lado de la escalera de su edificio, y que confirma la prevalencia de la violencia infantil en el contexto de escasez que vive la isla.

"Al lado de la escalera está un garage, dentro conversan y toman cervezas tres voces masculinas, discuten si se van o se quedan en el país. Uno explica detalladamente que se queda, que por muy mal que estén las cosas él aquí puede hacer lo que quiere:

— ¿En qué país puedo acostarme con niñas? En otro lugar uno se busca un lío! Aquí es donde único uno puede, sin que le pase nada.

— Y baraticas— Acota la otra voz masculina

— Por nada...si están que se regalan!", les escuchó decir.

"No podemos seguir esperando, no podemos no darnos cuenta que el problema es grave, muy grave! Por una ley contra la violencia de género YA!", subrayó.

Además de no tener leyes contra la violencia de género, Cuba tampoco tipifica el feminicidio en su código penal. Tras conocerse la levedad de la sanción contra Bécquer varias mujeres consideraron que esta "no es suficiente, nunca lo será, pero estamos sembrando un precedente".