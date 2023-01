Usan por primera vez en Florida el buzón para bebés abandonados

El buzón Safe Haven Baby Boxes (SHBB), una caja de seguridad para bebés abandonados, fue usado por primera vez en la ciudad de Ocala, Florida, la semana anterior, después de dos años de su instalación.

Una persona anónima -presuntamente la madre- depositó a un bebé en el compartimiento la semana pasada, según trascendió en una conferencia de prensa celebrada en el MLK First Responder Campus, donde se encuentra la SHBB.

El dispositivo, que permite legalmente a una madre en crisis entregar de manera segura, protegida y anónima a un recién nacido que no puede ser cuidado, se colocó en diciembre de 2020 por el Cuerpo de Bomberos de esa localidad de Florida y desde entonces nadie había depositado un bebé allí hasta el inicio de este año.

“Cuando pusimos en marcha esta caja en Florida, sabía que no iba a ser un ‘sí’, sino un ‘cuándo’”, declaró Monica Kelsey, fundadora de la organización, según una nota de The Washington Examiner. "Esto no es una sorpresa", afirmó.

Kelsey aseguró que el bebé será muy querido por una familia adoptiva, y agradeció poder formar parte de la protección de los niños contra el abandono.

La caja de Ocala es el único dispositivo operativo de este tipo en Florida.

Este “buzón” climatizado tiene una puerta exterior que se cierra automáticamente cuando se deposita un bebé en su interior; luego, se activa una alarma para avisar al personal médico que acuda a recogerlo y este puede recuperar al niño utilizando una puerta interior.

La iniciativa, ideada por Kelsey en 2016, exintegrante de los bomberos de Indiana y abandonada por su madre al nacer, busca evitar la muerte de recién nacidos dejados a la intemperie y permite a las madres preservar su anonimato al entregar a su bebé.

Inicialmente, los buzones fueron instalados en hospitales, estaciones de bomberos o de la policía en Indiana, Ohio, Pensilvania y Arkansas, y se extendieron a otros estados, como Kentucky, Florida, Nuevo México, Carolina del Norte, Pensilvania y Arizona.

Priscilla Pruitt, portavoz de Safe Haven Baby Boxes, dijo que desde el momento en que comenzaron a funcionar las cajas en Indiana se auxiliaron a unas 2,000 madres en crisis y no hubo más niños muertos tras ser abandonados.

En Estados Unidos existe desde 1999 la llamada ley Safe Haven, que permite que los niños sean entregados en hospitales, estaciones de bomberos y de policía sin que las madres sean cuestionadas o se arriesguen a ser penalizadas.