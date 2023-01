Agnés Becerra dice estar orgullosa tras entrada de su hijo al Servicio Militar

La locutora cubana Agnés Becerra Rodríguez se mostró orgullosa de la entrada de su hijo más pequeño al Servicio Militar.

Becerra, esposa de un oficial de las Fuerzas Armadas, compartió en su cuenta de Twitter varias fotos de jóvenes que el lunes tuvieron que acatar la orden de reclutamiento e incorporarse al llamado.

"Hoy nuestros hijos partieron a cumplir su Servicio Militar diferido. Iban contentos. Los padres nos sentimos orgullosos", expresó.

La que fuera durante 27 años locutora del Noticiero Nacional de Televisión, con otro hijo varón de 25 años, mantiene una postura totalmente opuesta a la de muchas madres cubanas, que se niegan a que sus hijos pasen el Servicio Militar Obligatorio (SMO).

Una de ellas es Mailyn Ramírez, quien en diciembre, tras ser citada al comité militar de Santa Clara para pedirle los datos de su hijo, hizo una directa en la que aseguró que el joven no irá al Servicio.

"Cuando a mí me den una prueba de que el hijo de Díaz-Canel, el de Raúl, el nieto de Raúl, hicieron el Servicio Militar, entonces vengan a buscar a mi hijo que yo lo entrego; mientras tanto, no hay servicio militar para nadie. (...) No les voy a entregar a mi hijo para que le hagan lo mismo que a los de Matanzas", dijo.

El incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde murieron varios reclutas que cumplían sus Servicio Militar, dio lugar a una campaña en redes sociales para exigir al régimen que derogue la ley que obliga a los adolescentes varones a inscribirse en el registro militar al cumplir 16 años.

Al mismo tiempo, aumentan las denuncias de familiares de soldados que relatan las terribles condiciones a las que los someten en las unidades militares.

Una carta enviada a CiberCuba por el hermano de un recluta en agosto, relató que se pasan hasta 10 días con la misma ropa sin lavarla, y cuando se rompe la turbina están días sin bañarse y casi sin tomar agua.

"Todos sabemos cómo está la situación con la comida, y aun así no los dejan que lleven cosas desde la casa. (...). Ahora la última es que, como no hay pan, les están dando arroz blanco de desayuno: tres cucharadas de arroz blanco", dijo.

"Hay que hacer algo por visibilizar la situación de los muchachos en el Servicio. No solo se están muriendo por mandarlos a hacer cosas que no les competen como pasó en Matanzas, sino que los están tratando como si estuvieran en un campo de concentración", recalcó.