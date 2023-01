Hispano lleva cinco días desaparecido en Hialeah tras salir a dar un paseo

La policía de Hialeah busca a un hispano que lleva cinco días desaparecido, tras salir de la casa familiar a dar un paseo en su auto.

Leo Francisco Moreno, un colombiano de 43 años residente en New Jersey, viajó con su esposa y sus hijas a celebrar el fin de año en el sur de Florida, a la casa de un tío.

El pasado domingo, alrededor de la 1:00 pm, le dijo a su esposa que saldría a dar una vuelta en su auto. Moreno sufre de depresión desde la pandemia y le gusta conducir para despejar su mente.

Tras llamarlo por teléfono varias veces para saber cómo estaba sin que él le respondiera, a las 5:45 pm la mujer recibió un escueto mensaje en su celular que decía: "Estoy bien".

El pasado lunes, la Patrulla de Carreteras de Florida encontró el vehículo abandonado en la rampa de salida de la I-75 en dirección sur, en la calle Sheridan. Presentaba serios daños por el lado del pasajero, pues al parecer se impactó contra un poste de luz.

Los familiares acudieron al lugar donde estaba el auto a buscar pistas.

"Me ha dado esperanza, porque en sí, dentro del carro, no hay una mancha de sangre", dijo el tío de Moreno a Telemundo.

También han llamado a varios hospitales pero no han obtenido ninguna información. Les preocupa que Moreno no llevaba dinero encima ni tampoco sus tarjetas de crédito o débito, o que quizá no tenga recuerdos, por haber tenido un choque.

Luego del hallazgo del vehículo, la policía intensificó la búsqueda con las unidades caninas, pero hasta ahora sin éxito.

La esposa del desaparecido precisó a América Noticias que él se fue de la casa después de regresar ambos de la iglesia junto a su pequeña de tres años.

"Él es una buena persona, somos cristianos, y solo le estamos pidiendo que regrese a casa", dijo angustiada.

Moreno tiene dos hijas más. Su exesposa aseguró que él es una gente sana, que no ingiere drogas ni bebidas, y que le gusta el deporte.

El hombre mide 5 pies, 8 pulgadas de alto, pesa alrededor de 130 libras y tiene un tatuaje de un león.

La última vez que lo vieron fue al salir de la casa, localizada en la avenida 35 y la calle 80 del oeste de Hialeah. Vestía una camiseta polo verde oscuro, jeans azules y tenis verdes.

La policía de Hialeah pide a quien tenga información sobre Leo Moreno, que llame al 305-687-2525. También puede llamar de forma anónima a la Línea de Alto al Crimen de la policía de Miami-Dade, al 305-471-8477.