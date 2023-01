Hija de Pelé publica emotivo agradecimiento a médicos que lo trataron

La hija del astro del fútbol brasileño Pelé, Kely Nascimento, publicó este viernes un emotivo agradecimiento al Hospital Israelita Albert Einstein y a los médicos que atendieron a su padre, quien falleció el pasado 29 de diciembre en su país natal.

La joven afirmó en un post de Instagram que el citado centro médico, en la zona de Morumbi, São Paulo, es uno de los mejores hospitales del mundo y cuenta con los mejores profesionales, los cuales atendieron hasta su muerte a Edson Arantes do Nascimento "Pelé", y protegieron a la familia.

"Yo vivo en Nueva York, donde está disponible todo lo mejor del mundo, pero estoy seguro que no hay otro hospital donde todos nosotros: hijos, hijas, nietas, nietos, esposa, en fin, una GRAN familia, hubiésemos estado tan calurosamente acogida y protegida, durante tanto tiempo y con tanta consideración", expresó.

"Sé que cuidar a Pelé es un honor, pero también sé que la gente no comprende la presión debilitante y las demandas que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey. Desde los médicos hasta la gente de limpieza, no solo lo cuidasteis con una deferencia y un cariño que jamás imaginé posible, también nos cuidasteis a nosotros, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar", subrayó.

Kely Nascimento. Instagram

Nascimento recordó el momento preciso en que se apagó la vida del Rey del Fútbol, y contó que en medio de la desesperación familiar, "entre drones y helicópteros y celulares que parecían estar vivos y gritando, todos ustedes de los otros equipos asumieron una posición de protector no solo de nosotros y de Pelé sino también de la integridad espiritual y corporal de Edson".

Tras publicar imágenes de la familia y los últimos días de Pelé en la institución, mencionó al Dr. René Ganz, al Dr. Alexandre Holthausen, al Dr. Alberto Goldenberg, al Dr. Fabio Nasri y sus respectivos equipos, así como a la doctora Ana Paula Selim.

El mundo dijo adiós al Rey del Fútbol el pasado 29 de diciembre en Brasil, donde falleció Pelé a los 82 años.

El fallecimiento se produjo a las 3:27 pm como resultado de un fallo multiorgánico, a causa de las secuelas del tratamiento contra el cáncer, según el parte médico oficial.

Pelé estaba siendo tratado por un cáncer de colon desde 2021. A principios de este año se le diagnosticó metástasis en el intestino, pulmón e hígado y en diciembre se reveló que estaba en cuidados paliativos en el Hospital Israelita Albert Einstein, en São Paulo, luego de informes de que ya no estaba respondiendo al tratamiento de quimioterapia.