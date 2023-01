Yordanka Battle: "Cubano, deja de mendigar patrocinio"

La cubana Yordanka Battle Moré, quien fue despedida de su trabajo por sus críticas a la situación del país en redes sociales, pidió a sus compatriotas en la Isla que no mendiguen más para obtener un patrocinador y poder irse a Estados Unidos.

En una transmisión en su Facebook, Yordanka dijo que estaba consternada por los mensajes que ha recibido de personas que alegan tener una mala situación y que necesitan que alguien les pague el viaje.

La joven, que esta semana recibió ofertas de patrocinio de desconocidos, y que ella rechazó porque no le inspiraban confianza, aseguró que esa es la última vez que aborda ese tema.

"Ese tema tiene a la gente en la calle loca. Gente que hacía más de 10 años no se escribía con su familiar, no tenían comunicación diáfana, ya a esa hora todo el mundo escribiéndole a todo el mundo", describió.

Battle Moré afirmó que se siente muy mal cuando entra a Internet y ve las publicaciones de personas que buscan un patrocinador.

"Señores, tienen que parar el descaro, tienen que parar la desvergüenza. Nosotros los cubanos estamos dando vergüenza ajena a todo el mundo. Estamos quedando ante el mundo como unos arrastrados, a todos los niveles, desde los que piden que se perdonen nuestras deudas económicas, hasta los cubanos de a pie que estamos mendigando un patrocinador", criticó.

La joven aseguró que ella tiene mucha necesidad económica y tiene a su cargo a dos ancianas, pero que a ella nadie la verá llorando delante de una cámara llorando y suplicando que alguien la ayude a salir de Cuba.

Pocos días después de que Joe Biden anunciara su plan para frenar la llegada ilegal de migrantes a Estados Unidos, Yordanka dijo haber recibido cuatro ofertas de patrocinio para solicitar parole por parte de desconocidos y desde perfiles "raros".

Ella comentó entonces que la situación le provocó desconfianza, porque quienes se brindaron a ayudarla tienen con ella una interacción únicamente digital.

"Yo no tengo ningún familiar en Estados Unidos, yo me alegré por la gente que pueda conseguirlo pero yo allá no tengo a nadie, yo sabía que esa ley a mí no me iba a beneficiar. (...) A mis 38 años he aprendido que nadie te da nada de gratis, afirmó.

El viernes comenzaron a llegar a Miami los primeros cubanos beneficiados por el parole humanitario implementado por el presidente Joe Biden.

Una holguinera identificada como Nancy que se reencontró con su hijo después de tres años sin verlo, dijo a Telemundo 51 que su proceso demoró apenas cuatro días desde que su nuera solicitó el parole para ella y le llegó el mensaje de aprobación.

La puesta en marcha del programa de visas humanitarias (parole) para inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos con el objetivo de frenar el flujo migratorio por la frontera sur, despertó enormes expectativas y también dudas acerca de la planilla de solicitud, especialmente por la figura del patrocinador.

El programa concederá hasta 30,000 visas mensuales que incluyen a las cuatro nacionalidades. Uno de los requisitos a cumplir es precisamente tener un patrocinador en Estados Unidos que se comprometa a proporcionarle apoyo financiero y de otro tipo al migrante.

El nuevo plan de Biden ofrece ventajas para los cubanos que quieran emigrar, siempre que cumplen los requisitos básicos. Van a poder entrar, tener permiso para trabajar y permanecer en el país por dos años. No tendrán que contratar abogados, ni presentarse a audiencias judiciales, y al año podrán solicitar su residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).