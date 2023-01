Llegan a Miami primeros cubanos beneficiados por el parole humanitario

Los primeros cubanos beneficiados por el parole humanitario implementado por el presidente Joe Biden ya comenzaron a llegar a Estados Unidos.

El viernes por la noche, una holguinera identificada como Nancy, se reencontró con su hijo en el Aeropuerto Internacional de Miami, después de tres años sin verlo.

"Volví a empezar a vivir. Nací de nuevo", dijo a Telemundo 51.

El proceso demoró apenas cuatro días.

El sábado pasado, la nuera de Nancy hizo la solicitud del parole para ella, y ya el martes estaba aprobada. La afortunada viajó el viernes porque quería pasar unos días más con la familia en Cuba para despedirse.

Para concluir el proceso, Nancy tuvo que descargar la aplicación móvil CBP One usando un VPN, porque si no no funciona en Cuba.

"Fue fácil. Escaneas la cara y el pasaporte, y te hacen algunas preguntas sencillas", dijo.

Su hijo Rolando, su patrocinador, agradeció las oportunidades que tendrá su madre en Estados Unidos, de empezar a trabajar legalmente y de estar con la familia, sobre todo con sus dos nietos de dos y un año de edad, a los que acaba de conocer.

También el viernes llegó a Miami otra cubana cuyo proceso demoró igualmente cuatro días.

Yanelis Benítez viajó desde Varadero, siendo en la primera cubana que abandonó la Isla desde el aeropuerto internacional del famoso balneario con una visa humanitaria (parole).

"Todavía no sé decirte cómo me siento porque todavía estoy en shock. Ha sido todo demasiado rápido, no me ha dado tiempo a procesarlo", dijo al periodista Mario Pentón, de América TeVe.