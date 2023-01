Cuqui La Mora le canta al patrocinador con música de Karol G

La humorista Aleanis Jaúregui, conocida como Cuqui La Mora, compartió un nuevo tema que le hizo al patrocinador, figura en la que han puesto sus ojos los miles de cubanos que desean emigrar a Estados Unidos.

Cuqui tomó la melodía de la canción Gatúbela, de Karol G, y sobrepuso unos versos en los que recrea la situación de una emigrada a la que familiares y amigos están presionando desde Cuba para que los ayude a irse.

"Pon tu vela", es lo que les dice Cuqui a quienes la llaman y le escriben, porque ella, como emigrada, asegura que gana muy poco en Estados Unidos y no puede patrocinar a nadie.

"No me escribía nadie y ahora me tienen quemá. / Pa' venir pa' acá, corre y pon tu vela. / Esto es suavecito que hay mucha gente allá. / Tate' tranquilito que primero es mi mamá", reza la letra del tema.

Cada vez son más los humoristas cubanos que se suman a la ola de chistes, parodias y sketchs sobre el patrocinador, el nuevo actor económico que tras las medidas de Joe Biden se ha convertido en figura principal del drama migratorio que atraviesan los cubanos.

Uno de ellos fue Andy Vázquez compartió un sketch en el que un cubano emigrado recibe la llamada de Fefalecina, una tía comunista que se arrepiente de haberlo llamado gusano en el pasado y que ahora le pide ayuda para sacar a su hijo de Cuba.

"Las cosas de la vida, tía, toda la vida llamándonos patrocinadores del terrorismo y ahora quieren que los terroristas los patrocinen", bromea irónicamente.

También el reguetonero La Crema, quien estrenó una canción sobre el tema, una parodia de "El gato volador", un hit de finales de los 90.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.