Celebrarán primer Festival del Ostión en Cuba para incentivar su consumo racional y conservación

El primer Festival del Ostión se celebrará entre el 20 y el 22 del próximo abril en la ciudad portuaria Puerto Padre, en Las Tunas, como parte de una iniciativa para incentivar su consumo racional y conservación.

Este evento contará con actividades infantiles, conferencias científicas, un concurso de carteles y afiches, dijo Gustavo Arencibia Carballo, investigador del Centro de Investigaciones Pesqueras, a Radio Caibarién.

Además, en las tardes se venderá el ostión proveniente de distintas partes de la isla y también se lanzará un libro con recetas culinarias de este molusco.

“Hemos tenido el concurso de varias empresas (…) También estamos trabajando con el Centro Nacional de Áreas Protegidas, que es el promotor principal de este taller, dentro del marco de las áreas de intervención: Caibarién, Las Tunas, Puerto Manatí, Puerto Padre”, explicó Arencibia Carballo.

“El recurso ostión es el que tratamos de promover para su protección y conservación en relación con los manglares. Una explotación racional y también promover que la población consuma este recurso no solamente como cóctel, que es lo más tradicional, sino también de otras formas”, agregó.

En las últimas décadas la industria estatal pesquera en Cuba ha experimentado un progresivo deterioro, mientras que los pescadores particulares han padecido una serie de restricciones y el acoso de las autoridades.

Actualmente y por mucho tiempo ya, la mayoría de los cubanos compra el pescado “por la izquierda” (en el mercado negro) porque su venta escasea en los comercios estatales.

En noviembre pasado, el gobierno cubano aprobó una resolución que permitirá a los pescadores privados la comercialización de algunas especies marinas de forma provisional.

Esta facilita el otorgamiento de la Licencia de "Pesca Comercial no estatal" al eliminar un requisito que obligaba al pescador a concertar un contrato con una entidad autorizada para la comercialización de sus productos.

Unas semanas después de emitida la legislación, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que en Cuba no hay alimentos, ni ganado ni pescado, durante una intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el plan de la economía para 2023.

El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado, admitió el mandatario, con lo que puso en evidencia uno de los problemas cardinales de la economía del país: su ineficaz sistema de producción.

“Si producimos más alimentos, necesitamos entonces comprar menos alimentos”, reconoció Díaz-Canel en su intervención. “Tenemos que movernos en ese sentido, porque tenemos las potencialidades. Lo que hay que articularlo mejor, tener un sistema de gobernanza para seguir todas esas cosas y para resolver un problema; puede sonar a chiste, pero no lo es realmente, lo que a veces da risa como muchas cosas que hacemos”.