Kim Kardashian organiza extravagante fiesta de Hello Kitty para su hija Chicago por su cumpleaños

El Clan Kardashian vivió un día inolvidable por el quinto cumpleaños de Chicago, hija de Kim Kardashian y Kanye West. La empresaria e influencer organizó una espectacular fiesta en su mansión de Los Ángeles con temática de Hello Kitty para que la pequeña pudiera celebrar a lo grande su primer lustro de vida.

Tanto Kim Kardashian como su hermana Khloé no dudaron en compartir imágenes y vídeos de la impresionante fiesta que tuvo la pequeña de cinco años, en la que no faltaron toda clase de elementos decorativos como entretenimientos para la cumpleañera, sus hermanos, primos y amiguitos.

Chicago es una de los cuatro hijos que tiene la dueña de Skims con el rapero, al que no se vio en ninguna de las imágenes que compartieron en redes sociales los invitados a esta fiesta. Ambos llegaron a un acuerdo de divorcio después de años separados hace apenas dos meses. Pero según las nuevas informaciones, Ye estaría en una nueva relación con una de sus diseñadoras de Yeezy con la que se habría casado, aunque no de manera legal ya que no presentaron ninguna licencia de matrimonio.

A pesar de la notable ausencia de su padre, a Chicago se la puede ver sonriente y feliz soplando su espectacular tarta de cumpleaños con forma de la popular personaje de gata blanca junto a su madre, abuela y también su hermana North.

Desde luego, a las hermanas Kardashian-Jenner no se les escapa ningún detalle cuando se trata de organizar fiestas y hasta hubo una persona disfrazada de la mascota y los diferentes dulces tenían forma de Hello Kitty.

"Mi gemela. Feliz quinto cumpleaños. ¡No me puedo creer que tengas 5 años! Estoy tan orgullosa de ser tu madre, es la mejor sensación del mundo entero. ¡Eres la niña más adorable, dulce, independiente y cariñosa del mundo entero! Simplemente te amo tanto". Estas fueron las palabras que le dedicó Kim a su hija en un post de Instagram.

