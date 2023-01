Cubana denuncia que la quieren sacar de su casa para darla a otra familia

La cubana Mileydis Vaillant Despaigne denuncia que lleva cuatro años siendo acosada por una familia de vecinos en presunta complicidad con las autoridades para que la saquen de su vivienda, ubicada en una zona residencial de Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución.

Vaillant Despaigne contó en entrevista con Cubanet que decidió permutar su anterior domicilio porque había sido víctima de un intento de estafa.

Aunque su nueva casa requería de varios arreglos, la permuta parecía una ganga porque la mudanza era a la planta alta de una construcción de dos pisos situada en la avenida 41, en una exclusiva zona de Nuevo Vedado donde hay varias viviendas que han sido entregadas por el gobierno en usufructo a altos funcionarios y sus familiares.

“Nada más aterricé y me armaron una guerra campal. No entendía por qué, hasta que supe que querían quedarse con esta casa”, cuenta Vaillant sobre sus vecinos de la planta baja.

La permuta se concretó en octubre de 2018 y hasta ahora la mujer continúa exigiendo la propiedad de la nueva casa, el acceso al agua potable y a los contadores de gas y electricidad.

“Por su entrada están los relojes de la electricidad y del gas, yo nunca los he podido ver. Tampoco me dejan instalar un motor para que el agua suba, los vecinos son los que a veces me ayudan”, resaltó Vaillant, que a raíz de esos inconvenientes decidió quejarse por cauces oficiales, algo que asegura que no le sirvió de mucho.

El dueño de la planta baja sería Manuel Alejandro Cordoví Gutiérrez quien -de acuerdo con información de la entrevistada y corroborada por el citado medio- vivió durante varios años en el extranjero y a su regreso obtuvo la propiedad en donación.

Sin embargo, al mudarse Vaillant Despaigne no sabía que Manuel Rafael Cordoví, padre de Manuel Alejandro y exsubdirector y secretario del PCC en la Clínica Internacional “Cira García”, también pretendía obtener su vivienda y “que la misma era un usufructo asignado hace 54 años”.

La cubana cuenta que desde entonces se abrió una guerra campal contra su persona, marcada incluso por episodios racistas.

Cuenta que, con la presunta complicidad de las autoridades, en los últimos cuatro años se han sucedido contra ella juicios, denuncias, multas, inspecciones y todo tipo de contratiempos y presiones, todas destinadas a lo mismo: que se vaya.

La mujer vivía en la casa con su esposo y con la madre de ella, ambos fallecidos durante la pandemia de coronavirus. Ante la cadena de infortunios que atraviesa, su hijo la está presionando para que ambos se vayan del país.

"Mi propio hijo, que lo criamos en este sistema [...] viendo lo que me ha pasado a mí me ha dicho: 'mami, tú y mi papá me engañaron, miran como te tienen, sudada, corriendo, abusando de ti y tú no tienes donde ir. Regala la casa, véndela, vamos para cualquier país del mundo", dijo.

"Acosada es lo que yo estoy, y me están obligando así, con esta edad que yo tengo, a irme para cualquier parte", concluyó.