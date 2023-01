Pedro Luis Lazo: "Los lanzadores son nuestra principal riqueza"

Destacado en Japón, el zurdo Moinelo será una pieza clave en el bullpen. Foto © @V_pinarenos

En la arrancada de los entrenamientos de la preselección cubana con vistas al Clásico Mundial de Béisbol, el legendario Pedro Luis Lazo -encargado del área de pitcheo- ha destacado la juventud y fortaleza de los brazos de la escuadra.

En declaraciones citadas por el sitio oficial Jit, el astro pinareño hizo énfasis en la profundidad del cuerpo de relevistas y señaló que "los lanzadores son la principal riqueza de nuestro equipo y estamos confiados en que podemos mostrar buen nivel".

Asistido por el veterano entrenador José Manuel Cortina, Lazo fue uno de los preparadores (Orestes Kindelán, Osmani Urrutia, Germán Mesa...) que se dieron cita ayer en el Estadio Latinoamericano para dar inicio al alistamiento de la tropa, cuyo roster definitivo de 30 elementos se dará a conocer el próximo día 24.

En estos entrenos no tomarán parte los jugadores del circuito MLB, los atletas contratados en clubes foráneos y tampoco aquellos que disputan la final de la Liga Élite.

De acuerdo con la referida fuente, el trabajo se concentró en el bateo -punto más débil de las selecciones insulares desde hace muchos años-, en tanto los lanzadores (entre ellos los 'legionarios japoneses' Yariel Rodríguez, Liván Moinelo, Raidel Martínez y Frank Abel Álvarez) trabajaron la parte física.

Jit también reprodujo consideraciones del matancero Ariel Martínez en torno a la versatilidad defensiva que ha debido asumir en el béisbol profesional nipón.

"En Japón he sido utilizado como jardinero para aprovechar el bateo -apuntó. Si bien no me he desempeñado en mi posición como receptor, jugar otras posiciones me abrió las puertas a otros contratos y eso mismo puede ser provechoso para el equipo en el Clásico".

Por último, el manager Armando Johnson manifestó su confianza en el grupo que comanda y aseguró que todos los preseleccionados tienen iguales opciones para incluirse en la nómina final.

Las sesiones preparatorias tendrán lugar a puertas cerradas y se extenderán hasta inicios de febrero, cuando el grupo partirá rumbo a la Tierra del Sol Naciente para cerrar su puesta a punto.