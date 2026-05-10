Lanzador cubano Julio Robaina regresa al sistema MLB tras firmar con los Bravos de Atlanta

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El lanzador zurdo cubano Julio Robaina firmó un contrato de liga menor con los Bravos de Atlanta y regresa así al sistema de Grandes Ligas, según reportó este domingo Pelota Cubana USA.

El artemiseño, de 25 años, llegaba a esta firma en un momento de forma sobresaliente: en la Liga Mexicana de Béisbol acumulaba efectividad de 1.47, promedio de bateo en contra de .185, WHIP de 0.93, récord de dos victorias sin derrotas y 15 ponches en 18.1 entradas lanzadas.

Robaina, oriundo de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, firmó originalmente con los Astros de Houston en 2017 a los 16 años por 220,000 dólares, tras salir de Cuba en 2016.

Durante seis años en la organización de Houston avanzó hasta el nivel Triple-A, lanzando con los Corpus Christi Hooks y los Sugar Land Space Cowboys, sin llegar a debutar en Grandes Ligas.

Su contrato con los Astros concluyó en 2024, momento en que quedó como agente libre de ligas menores y optó por mantenerse activo en ligas profesionales de República Dominicana, Venezuela y México.

Con los Tigres de Quintana Roo en la temporada 2025 completó 71 entradas con efectividad de 3.17 y 72 ponches, consolidándose como uno de los lanzadores más consistentes del circuito mexicano.

Su mayor exposición internacional llegó en marzo de 2026, cuando fue designado como abridor de Cuba ante Puerto Rico en el VI Clásico Mundial de Béisbol, en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Cuba, sin embargo, quedó eliminada en la fase de grupos con récord de 2-2, siendo la primera vez en la historia del torneo que no avanzó a la segunda fase, tras caer 2-7 ante Canadá.

A pesar del resultado colectivo, la actuación de Robaina en el Clásico y su rendimiento posterior en México le mantuvieron en el radar de los equipos de Grandes Ligas.

Los Bravos de Atlanta han mostrado un interés creciente en talento cubano en los últimos meses: la organización también cuenta con Raisel Iglesias como cerrador con un contrato de 16 millones de dólares por temporada, y con Robert Suarez como relevista bajo un acuerdo de 45 millones por tres años.

En enero de 2026, Atlanta también firmó al prospecto cubano Jonathan Hechavarría por 340,000 dólares durante el período internacional, lo que refuerza la apuesta de la organización por el béisbol cubano.

Con esta firma, Robaina tendrá una segunda oportunidad en el sistema de Grandes Ligas, esta vez con una organización diferente y con más experiencia acumulada en ligas profesionales de cuatro países.