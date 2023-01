Cubanos reparten caldosa a 20 personas en situación de calle en La Habana

Cubanos repartieron caldosa a 20 personas en situación de calle, tras convocatoria de la activista Massiel Carrasquero Ramos para recoger ropas de invierno para las personas que duermen en Galiano y Reina, en Centro Habana.

“No podemos catalogar la gestión de éxito, porque éxito sería que no tuviéramos que articularnos para brindar estas ayudas, pero sí podemos decir que fue misión cumplida. Entregamos todo lo que cargábamos”, apuntó este miércoles Carrasquero Ramos en una publicación compartida a través del perfil de Facebook del activista Arián Cruz Álvarez (Tata Poet).

Mediante esta convocatoria, a la que se sumó la madre cubana Amelia Calzadilla, fueron beneficiados al menos 20 personas, la mayoría hombres, apunta la publicación.

Captura Facebook/ Tata Poet

“Pudimos encontrar solamente dos mujeres, una familia compuesta por abuela, madre y nietecita (pa’ los que dicen que no hay niños en condiciones de calle). Otro detalle a tener en cuenta, es que el 99% de las personas que encontramos, eran negros (pa’ los que dicen que en Cuba no hay racismo)”, precisó, además, la activista.

También refirió que no todas las personas vistas en situación de calle eran por desempleo, algunos tenían oficios de albañilería, distribuidor de prensa u similares.

“Un gran por ciento eran migrantes o habían sido botados de sus domicilios por desavenencias familiares que responden a todo tipo de causas. Y no, no todos eran ‘locos’ o ‘borrachos’”, aclaró la activista.

Captura Facebook/ Tata Poet

Asimismo, comentó que “cuando Fidel dijo que iba a erradicar o que en Cuba se había erradicado el problema del fondo habitacional, asumo que se refería a su problema de falta de residencia permanente y el problema de los que lo sucedieron en el cargo”.

Además, refirió, que una de las cosas que más satisfacción le dio fueron las exclamaciones sobre “lo rica que estaba la caldosa que les llevamos y lo agradecidos que estaban”.

“Para mí, que cualquier persona disfrute comiendo lo que cocino, es un logro personal”, dijo, además.

Según la activista, la policía cuando pasaba junto a ellos “se reían de lo que estaba sucediendo”.

Captura Facebook/ Tata Poet

“Del desespero de la población en general, que observaba el panorama y se acercaba a ver si podían hacerse con algo de lo donado, prefiero ni hablar. Esto esa jungla y cada cual intenta sobrevivir como puede”, apuntó, también la joven activista, quien comentó que todo el tiempo les preguntaban si pertenecían a la Iglesia o si eran cristianos.

“Se sorprendieron mucho cuando respondíamos que no, que éramos un piquete de socios que nos unimos para ayudar. Lo cual deja mucho que desear, siendo la sociedad religiosa la referencia en estos casos y no toda la sociedad civil. Yo quisiera que fuera orden común este tipo de acciones y no solo obra de buenos samaritanos religiosos, igualmente agradezco que existan los buenos religiosos que asisten en caridad”, sostuvo Carrasquero Ramos en la publicación, donde compartió pocas fotos porque consideró que “ni pensamos en eso, ni tuvimos tiempo, ni corazón para fotografiar el proceso de entrega”.

La activista también agradeció “a todos los que hicieron posible que anoche [martes] pudiéramos llevar un poco de comida caliente y al menos un poco de calor y abrigo a quienes no tienen nada que dar a cambio que no sea un gracias sincero”.

Carrasquero Ramos este martes propuso acopiar en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, sábanas, colchas, pantalones, abrigos cualquier cosa de manga larga para personas en condición de calle que se encuentran durmiendo en Galiano y en Reina, tras las notables temperaturas frías que han dejado los recientes frente frío que han pasado por la isla.

Este martes también se conoció de una iniciativa similar en Camagüey, donde la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba llevó abrigos, sábanas y bebidas calientes a personas necesitadas que pernoctan en las calles de esa ciudad y que necesitaban ayuda ante el paso de un frente fríos por ese territorio.

Este lunes se registraron temperaturas mínimas entre los 5 y 8 grados Celsius en localidades del interior del occidente de Cuba y en el centro y el oriente de Cuba las temperaturas estuvieron entre los 9 y 12 grados Celsius, así como entre los 13 y 16 grados en el sur oriental, según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET).

Incluso, en la madrugada del lunes, ocho estaciones meteorológicas cubanas tuvieron registros iguales o inferiores a los 5 grados Celsius. La temperatura más baja fue de 1.5 grados Celsius y se registró en la estación meteorológica de Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas.